Formula 1 Katar GP

Lawson: “Farklı lastikler arasına büyük bir fark yok”

Katar’daki ilk antrenman seansını 14., ikinci seansıysa 9. sırada tamamlayan Liam Lawson, seanslar arasında yaptıkları ayar değişikliklerinin aracı iyi bir noktaya taşıdığını söyledi

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 11:00

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Katar Grand Prix’si hafta sonunun Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:25.593’lük derecesiyle 14.sırada kalan Liam Lawson, ikinci seansta yaptığı 1:24.425’lik turla 9. sıraya yükselerek günü ilk 10 içinde tamamladı. Seansların ardından açıklamalarda bulunan Yeni Zelandalı pilot, iki antrenman arasında doğru yönde attıkları büyük adımların ardından aracın daha iyi hissettirdiğini belirti.

Katar’da Pirelli’nin lastikleri arasında çok büyük bir fark bulunmadığını ve bunun sıralama turlarından ziyade pazar günkü yarışta daha belirleyici olacağını vurgulayan Lawson, günü şu sözlerle değerlendirdi: "Bugün bizim için iyi bir gün oldu ve elimizde hızlı bir araç var, bu oldukça olumlu.”

“Birinci ve ikinci antrenman seansları arasında doğru yönde bazı büyük değişiklikler yaptık ve bu da aracı iyi bir noktaya getirdi. Verileri incelemeye devam edecek ve son ince ayarları tamamlayacağız.”

“Bu pistte farklı lastikler arasına çok büyük bir fark yok, belki yarışta etkisini gösterebilir, öylesi daha muhtemel.”

“Orta grubun geri kalanı da güçlü görünüyor, bu yüzden sıralama turlarında neler olacağını göreceğiz. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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