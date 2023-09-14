Lawson: "F1'de yarışmaktan büyük keyif alıyorum"
Liam Lawson, katıldığı birkaç yarışın ardından Formula 1'de yarışmanın çok keyifli olduğunu söylüyor.
Bu sezonu Super Formula'da geçiren Liam Lawson, Daniel Ricciardo'nun sakatlığı sonrası AlphaTauri ile F1'e adım atmıştı.
Geride kalan iki yarışta iyi performans sergileyen Yeni Zelandalı sürücü, bu hafta sonu Singapur'da üçüncü yarışına çıkacak.
Nispeten daha zor bir pistte yarışacak olan Lawson, hafta sonu öncesinde pozitif göründü.
Perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lawson, "Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor! Fakat bu hafta sonu çabucak adapte olmak ve çok şey öğrenmek önemli olacak."
"Monza biraz daha kolaydı, çünkü İtalyan pistini biliyorum, ancak burada ilk kez sürüş yapacağım."
"Karşılaşacağım zorlukları tek tek saymak mümkün değil ama muhtemelen en çok çaba göstermemiz gereken şey doğru yaklaşımı bulmak olacak."
"Yavaş yavaş adapte oluyorum ama hamurlarla çalışmayı öğrenmek de dahil olmak üzere pek çok farklı görev var."
"Singapur'daki yarışı çocukluğumdan beri seviyorum.. Bilgisayarda oynarken sürekli yarışırdım ve yedi yaşındayken babam beni her yıl Grand Prix'ye götüreceğine söz verirdi fakat hiç yapamadık!"
"Bu hafta sonu nihayet buraya geliyor - aslında onu buraya getiren ben oldum- yani bu sefer ailem her şeye rağmen Singapur'a gelmeye karar verdi."
"Bu yarışa hazırlanırken simülatörde çok fazla tur attım ve sıcaklık için ekstra çalıştım. Genel olarak mümkün olduğunca iyi hazırlanmaya çalıştım." dedi.
Sonraki yarışlarla alakalı da Lawson, "Bu kararlar her yarıştan önce alınıyor."
"Sanırım Japonya yarışı için normal şekilde hazırlanacağım."
"Daha şimdiden burada yarışmanın keyfini aldığımı söyleyebilirim, kesinlikle bu yarışlara aşığım ve gelecekte daha fazla sapmak isteyeceğim." dedi.
Liam Lawson, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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