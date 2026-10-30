Formula 1 Meksika GP

Lawson: "F1'de kalabilmem için benden daha ne bekleniyor bilmiyorum"

Racing Bulls ile güçlü bir sezon geçirmesine rağmen 2027’deki durumu belirsizliğini koruyan Liam Lawson, Meksika GP öncesinde durumu değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 15:00

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

ABD Grand Prix’sinde dokuzuncu olarak takıma kritik puanlar kazandıran ve takım patronu Alan Permane’den "kusursuz bir performans" övgüsü alan Liam Lawson, hâlâ Meksika GP öncesinde koltuksuz kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Faenza merkezli Racing Bulls ekibinin 2027 kadrosu henüz netleşmezken, iki koltuk için üç adayın yarıştığı süreçte Red Bull’un genç yeteneği Nikola Tsolov’un Meksika’daki ilk antrenman seansında piste çıkacak olması baskıyı daha da artırıyor.

Geçen yıl aynı belirsizlik yüzünden yaşadığı zihinsel yıpranmadan ders çıkardığını belirten Lawson, sezona ve geleceğine dair duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bizim açımızdan özellikle sezonun ikinci yarısı son derece güçlü geçti. Formula 1’de bu istikrarı yakalamak gerçekten çok zordur ve çok sayıda değişkene bağlıdır.”

“Sezonun ikinci yarısında potansiyelimi sonuna kadar kullandığımı düşünüyorum bu yüzden F1'de kalabilmem için benden daha başka ne bekleniyor bilmiyorum.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Ancak bir yıl önce bu koltuk mevzusunu kafama çok takmış ve kendimi gereksiz yere yormuştum. Bu yılsa bunu hiç düşünmemeye çalıştım ve performansım çok daha güçlü oldu. Aynı zihniyeti koruyup toplayabildiğim kadar puan toplayarak sezonu bitirmek istiyorum.”

“Bir pilot için en önemli şey yarış hafta sonunun ardından 'elimden gelen her şeyi yaptım' diyebilmektir. Puan alamasanız bile vicdanen rahat olmak memnuniyet vericidir.”

“Bu yıl elbette geliştirebileceğimiz noktalar oldu ancak genel olarak çok güçlü bir sezon geçirdim. Gelecek yıl gridde olamazsam, 'en azından daha fazlasını yapamazdım' hissiyle ayrılacağım."

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- Motorsport.com Ekibi

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