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Lawson: "F1 araçlarının yere basma gücü seviyesi etkileyici"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Liam Lawson, AlphaTauri ile katıldığı Formula 1 çaylak testinin ardından Formula 1 araçlarının yere basma gücü seviyesine şaşırdığını söyledi.

Lawson: "F1 araçlarının yere basma gücü seviyesi etkileyici"

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, salı günü gerçekleştirilen çaylak sürücü testinde AlphaTauri AT02'nin direksiyonuna geçti ve F1 aracının tadına baktı.

Lawson, toplamda 125 tur attığı günü 1:24.517 ile ikinci sırada tamamladı.

Lawson, günün ardından şöyle konuştu: "Harika bir gündü! Bu araçların bu derece hızlı olması inanılmaz."

"Formula 1 araçlarını daha önce simülatörde kullandım ve bunu yaptığımda, her zaman aracın gerçek hayatta bu kadar hızlı olmasının bir yolu olmadığını düşünüyorum. Fakat gerçekten öyleler."

"Red Bull'a, Dr. Marko'ya, AlphaTauri'ye ve bugün burada olmamı mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Bu, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi, bu yüzden inanılmaz bir şey ve gerçekten çok mutluyum."

"Garajdan ilk kez çıktığımda biraz gergindim, belli etmemeye çalıştım ama bunu kesinlikle hissettim!"

Liam Lawson, AlphaTauri AT02

Liam Lawson, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tam gaz gitmem biraz vakit aldı ve bunu yaptığım zaman 'aman tanrım, bu çok güçlü' diye düşündüm."

"En büyük fark, yere basma gücü. Alışık olduğum her şeyden çok daha fazlası var."

"Bugün sürüş planı olarak pek çok farklı şey üzerinde çalıştık. Farklı lastiklerle hem kısa hem de uzun sürüşler yaptık."

"Benim için harika ve yeni olan şeylerden biri de canlı verilerdi. Ben pistteyken takımın beni güncel tutma kabiliyeti, benim için tamamen yeni bir şeydi."

"Ayrıca Yuki'den geri bildirim almak da gerçekten harikaydı, daha önce takım arkadaşıydık, bu yüzden onun anlayışını ve öğrendiği şeyleri duymak güzeldi. Onunla tekrar sürüş yapabilmek hoş oldu."

"Bugün gerçekten araçtan inmeyi hiç istemedim. Bir F1 aracıyla yaptığım ilk test inanılmazdı."

Liam Lawson, AlphaTauri AT02
Liam Lawson, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Liam Lawson, AlphaTauri AT02
Liam Lawson, AlphaTauri AT02
2/2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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