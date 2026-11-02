Formula 1 Meksika GP
Lawson, diskalifiyesi hakkında: "Bütün sorumluluğu üstleniyorum"
Meksika GP'sinde pit yolundan başlayıp 7. sıraya tırmanan Liam Lawson, sıralamadaki diskalifiye hatasının sorumluluğunu üstlendi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 2 Kas 2026 12:40
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Meksika Grand Prix’sine sıralama turlarındaki teknik kural ihlali nedeniyle pitten başlamak zorunda kalan Liam Lawson, güçlü bir geri dönüşe imza atarak yarışı 7. sırada tamamladı.
Cumartesi günü gaz pedalından zamanında ayağını çekmediği için diskalifiye edilen Yeni Zelandalı pilot, antrenman seansındaki Verstappen geriliminin de etkisiyle kafasının çok dolu olduğunu ve yapılan hatanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.
Hafta sonunun genel tablosunu değerlendiren Liam Lawson, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse benim açımdan inanılmaz uzun ve yıpratıcı bir hafta sonu oldu.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Cumartesi günü kafamın içinde pek çok şey dönüyordu; gazdan ayağımı çekmekte az farkla geciktim ve bu küçük hata bize çok pahalıya patladı. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu hata pit yolundan başlamamıza neden oldu ve belki de pist üstünde daha iyi bir pozisyon elde etmemize engel oldu.”
“Yine de pitten başlayıp ön sıralara tırmanmak harika bir başarıydı. Yarışın ilk bölümü aslında hiç istediğimiz gibi gitmedi, Sanal Güvenlik Aracı esnasında pite girmedik, tam pite girdiğimiz turun ardındansa Güvenlik Aracı yarışa dahil oldu.”
“Yeniden başlama anına kadar çok zorlu bir mücadele verdik ama sonrasında harika bir ilk tur geçirdik.”
“Ancak yarışın ilerleyen anlarında tam bir kafa karışıklığı yaşadım. Yeniden başlama sonrası ilk turda direksiyondaki gösterge ekranım anlık olarak Sanal Güvenlik Aracı uyarısı verdi ve ben de doğal olarak gaz kestim.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Uyarı hemen kayboldu ama o an bir veya iki pozisyon kaybettim. Kritik bir yarışın ortasındayken ekranın böyle bir hata vermesi gerçekten sinir bozucuydu. Yine de başladığımız yere bakılırsa harika bir sonuç elde ettik.”
“Son turlarda Pierre Gasly ile yaşadığımız mücadele de beni şaşırttı. 1. viraja girerken kitlenme yaşayıp pist dışına çıktı ve ardından piste geri döndü. Pozisyonu bana iade etmesi gerekiyordu. Tekerleklerimiz birbirine temas etti ve yeri geri verirken pek cömert davranmadı, ancak sonunda hakkım olan pozisyonu geri almayı başardım."
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