Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Daniel Ricciardo'nun Cuma günü ikinci antrenmandaki şok sakatlığının ardından bir anda kendisini AlphaTauri koltuğunda bulan Lawson için hafta sonu hiç de ideal koşullarda başlamadı denebilir.

Çıkabileceği tek antrenman seansı yağmur altında geçen Lawson, sıralama turlarında da aynı şekilde kaygan zeminle karşılaştı ve günü son sırada noktaladı.

Yarışta ise ilk turlarda Kevin Magnussen ile temas yaşayarak 10 saniye zaman cezası alan Lawson'ın buna rağmen iyi bir iş çıkarttığı söylenebilir, nitekim kendisi her fırsattan faydalandı ve mücadeleyi 13. sıra gibi güçlü bir pozisyonda noktaladı.

Kendisi için yoğun geçen yarışın ardından konuşan Yeni Zelandalı pilot her şeye rağmen tatmin olmuş durumda.

Lawson, "Hiçbir şeyin plana göre gitmediği bir yarıştı, koşullar sürekli değişti. Henüz griddeyken yağmur başladı, pek iyi hissettirmediğini söyleyebilirim."

"Açıkçası yarış boyunca çok şey öğrendim, yarışın ilk bölümü gayet iyiydi ancak herkes pite yığılınca ve ceza alınca biraz zaman kaybettik.

"Yarışın ikinci yarısında, yumuşak hamurla ve temiz havada biraz daha iyi hissetmeye başladım. Geçiş lastiklerini de çok rahat bir şekilde kullanabiliyordum."

"Geriye dönüp baktığımda daha iyi yapmak istediğim şeyler olduğunu görüyorum. Yine de yarışımdan oldukça memnunum." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Lawson'ın yarışının en heyecan verici noktası, taban hasarından ötürü vakit kaybeden Ferrari pilotu Charles Leclerc'i zor bir noktada geçmesiydi, kısa süre sonra yerini kaybetse de kendini göstermesi açısından önemliydi.

Geçişi hakkında konuşan Lawson, "Evet, adil olmak gerekirse [Charles] oldukça olaylı bir yarış geçiriyordu."

"Sanırım yumuşak lastiklerle çok zorlanıyordu ve onu her geçtiğimde düzlükte beni geri geçti, bu yüzden biraz sinir bozucuydu ama tabii ki deneyim kazanmak iyidir."

"Yarışta birden fazla pit stop, tekerlekten tekerleğe yarış, kuru zeminde her durumla ilgili deneyim kazandığımı hissediyorum, bu açıdan epey faydalıydı." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da akademinin yıldızı konumundaki Lawson'ın ilk yarışından oldukça memnun.

Horner, "Aynı hikayeler tekrarlanıyor; deneyimsiz bir genç hiç kullanmadığı bir araçta değişken koşulların içine bırakılıyor."

"Aslında oldukça iyi bir yarış çıkarttığını düşünüyorum, hatta Max'in yarışın sonunda geçiş lastiklerini taktığı bölümde Max'i geride dahi bırakmıştı."

"Sahip olduğu deneyim eksikliği ile böyle bir yarışı bitirmek için zorlu koşullara gerçekten çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum." dedi.