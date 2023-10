Lawson: "Bir noktada Red Bull'un bana şans vereceğine inanıyorum"

Daniel Ricciardo'nun Zandvoort'taki antrenmanda el tarak kemiğinin kırılması sebebiyle Lawson, beş yarış boyunca AlphaTauri ile yarıştı ve 2024 için tam zamanlı koltuğun adaylarından biri olarak görüldü.

Ancak Red Bull'un 2024 için Yuki Tsunoda ve Ricciardo ile devam etmeyi tercih etmesiyle Lawson, her iki takım için de yedek pilot olmaya devam edecek.

Beyond the Grid podcast'ine katılan Lawson, tam zamanlı bir F1 pilotu olma hayalini gerçekleştirmeye bu kadar yaklaşmışken, her şeyi doğru yapmasına rağmen bunu kaçırmasının ardından yaşadığı hayal kırıklıklarını anlattı.

2024 için planlarının ne olduğu sorulduğunda Lawson, kuralların izin verdiği maksimum iki Grand Prix'i aştığı için artık serbest antrenman seanslarına bile katılamayacağını üzüntüyle belirtti.

Lawson, "Artık hiçbir serbest antrenman seansına katılamıyorum."

"Doğrusu, tekrar bir araç kullanıp kullanamayacağımı bilmiyorum ve eğer olursa bunun ne zaman olacağını da bilmiyorum."

"Şu anda çoğu şampiyonada yarıştığım için, hatta F1'de bile yarıştığım için, tekrar F2'ye gitmenin bir anlamı olmaz."

"Süper Formula'ya da tekrar gidemem, gitsem de pek bir faydası olmaz. Bu yüzden bence tamamen yedek olmaya odaklanmalıyım. Bu da çok fazla simülatör anlamına geliyor ki bence Formula 1'e girmeme ve bu kadar çabuk adapte olmama yardımcı olan şey neredeyse iki yıldır yedek olarak yarışmam oldu."

"Son birkaç yıldır çok fazla simülatör çalışması yaptım. Bu durum önümüzdeki yıl da devam edecek, şu anda da F1'deki en iyi takımda olduğum için tüm toplantılara katılma ve nasıl çalıştıklarını öğrenme fırsatı buluyorum." dedi.

Lawson, durumun sinir bozucu olduğunu düşünse de verilen kararlarda mantık yürüterek hayal kırıklığıyla başa çıkabildiğini söyledi.

"Evet, son derece sinir bozucu ama orada oturup 'Bu kararın onlar için neden mantıklı olduğunu anlayabiliyorum' diyebiliyorum."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Liam Lawson, AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Sergio Perez, Red Bull Racing

"Bu, geçen yıl De Vries'e kadar uzanıyor. O noktada kötü bir F2 sezonu geçiriyorduk ama sonra toparladık ve sezonu gerçekten iyi bir şekilde bitirdik. Sonrasında F1'de iyi geçen testler yaptım ancak o zamana kadar karar verilmişti, bu yüzden sinir bozucuydu."

"Ancak, ne kadar sinir bozucu olursa olsun kararın verildiği sırada nedenini anlayabiliyordum."

"Gelecek yıl yarışmayacak olmanın sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim ama en azından F1'de yer alarak elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Ben bir Red Bull pilotuyum. Eğer F1'de bir şansım olursa, bu Red Bull Racing aracılığıyla olacak ve bir noktada Red Bull'un bana bir şans vereceğine inanıyorum."