Formula 1 Amerika GP

Lawson, Austin’de yaşadığı sorunu açıkladı: “İhlal yaptığımı sanıp iyice yavaşladım”

Liam Lawson, 9. sırada finiş görerek takıma kritik puanlar kazandırdığı ABD GP’de yaşadığı alarm arızası nedeniyle zor anlar geçirdiğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 16:00

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

COTA pistinde gerçekleştirilen mücadelede dört büyük takımın arkasında, 9. sırayı elde eden ve bu sezon 18 yarışta 13. kez puan barajının içinde yer alan Liam Lawson, yarışın son bölümünde çıkan Sanal Güvenlik Aracı periyodunda ilginç bir yazılım sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Valtteri Bottas’ın Cadillac aracının yolda kalmasıyla devreye giren Sanal Güvenlik Aracı periyodunda kokpit alarmlarının kilitlendiğini belirten Lawson, yaşadığı o anları ve hafta sonu performansını şu sözlerle aktardı: "Sanal Güvenlik Aracı devreye girip çifte sarı bayraklar sallandığında, hız sınırını aştığınızda sizi uyaran alarmlar ötmeye başlar.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bu ses gerçekten çok yüksek ve mantık olarak hız sınırının altına düşüp ceza almamanız için tasarlanmıştır. Ancak alarm bir anda takılı kaldı ve sürekli ötmeye devam etti.”

“İlk anda kural ihlali yaptığımı sanıp iyice yavaşladım. Sonra ekrana baktığımda her şeyin yolunda olduğunu gördüm ama o yüksek ses sürekli kulağımda ötmeye devam ediyordu. Muhtemelen herkesin yaşadığı bir sistem hatası ya da yeni bir yazılım sorunuydu.”

“Bu aksaklığa rağmen genel anlamda çok ama çok güçlü bir yarış ve hafta sonu geçirdik. Hem sıralama turlarında hem de yarışta harika bir strateji uyguladık, bu yüzden çok mutluyum.”

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“Aracımız buraya getirdiğimiz güncellemelerle birlikte çok iyi çalıştı, bunların pistte karşılığını görmek sevindirici.”

“Önümüzdeki yarışlarda bizi ilginç pistler bekliyor. Aracın yakaladığı bu formu oralara da taşıyıp performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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