Lawson: "Araçta bazı şeyler doğru değil"

Hollanda GP'den bu yana F1'de yarışan Liam Lawson, Katar'da belki de en kötü sıralama turlarını geçirdi ve ilk bölümde elendi.

Takım arkadaşından epey yavaş kalan Lawson, aracı sürmenin hiç kolay olmadığına dikkat çekti.

Yeni Zelandalı sürücü şöyle dedi: "Bugün zor bir gündü."

"İlk seanstan itibaren araçla boğuşuyordum ve pistin durumunun herkesin işini zorlaştırdığını biliyorum."

"Sanırım antrenmanda yaşadığımız sorunları azalttık ama yeterli değil ve hâlâ incelememiz gereken şeyler var."

"Son turlarda kendimi iyi hissettim ama aracın yol tutuşuyla mücadele ediyordum."

"Daha fazla zaman bulmak için incelememiz gereken bazı virajlar var çünkü gerçekten limitleri zorlayacak güvene sahip değildim."

"Yine de bu hafta sonu farklı formatla kesinlikle bazı fırsatlara sahibiz."

Q3'ü ufak bir farkla kaçıran Yuki Tsunoda ise genel olarak daha mutlu.

"Performansımdan memnunum. Böylesine yüksek hızlı virajların olduğu bir pistte pist limitlerini aşmak çok kolay fakat şu ana kadar hiç aşmadım, bu yüzden mutluyum."

"Q3'te olmak iyi olurdu, bu yüzden tam olarak mutlu değiliz ama yine de puanlara yakınız."

"Geliştirebileceğim yerler var ama araçtaki güncellemeler işe yarıyor, bu yüzden iyimseriz. Daha iyisini yapabileceğimizi bildiğim için, sonraki seansları sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bugünden daha iyisini yapmak için başka bir şansım daha olacak."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images