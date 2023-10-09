Lawson: "AlphaTauri'ye böyle veda etmek üzücü"
AlphaTauri ile son yarışına çıkan Liam Lawson, gerilerde kaldığı için üzgün.
AlphaTauri sürücüleri, pazar günkü yarışta epey zorlandılar ve gridin en yavaş takımı gibi göründüler.
Daniel Ricciardo'nun sakatlığı nedeniyle son yarışlarda piste çıkan Liam Lawson, pazar günkü yarışı son sırada tamamladı.
Yarıştan sonra konuşan Lawson, hayal kırıklığını gizlemedi.
Lawson, "Yarış çok zordu. Başlangıçtan itibaren araçta hız ve denge eksikliği vardı."
"Ayrıca hava çok sıcaktı ve araçla ilgili bir sorun yaşadığınızda işler daha da zorlaşıyor."
"Bu Daniel Ricciardo geri dönmeden önceki son yarışımdı."
"Takıma her şey için çok teşekkür ederim fakat böyle bitmesi yazık oldu." dedi.
Yuki Tsunoda ise pazar günü takım arkadaşının iki sıra önünde 15. sırada finiş gördü.
"Zor bir yarıştı. Katar bence Singapur'dan daha zor ve daha sıcaktı."
"İyi bir start aldım, birkaç sıra kazandım ve ilk ona girdim, ancak yeterince tempo yakalayamadık ve pozisyonumu koruyamadım."
"Takımla birlikte veriler üzerinde çalışacağız ve gelecekte neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz."
"Liam muhtemelen Austin'de takımımız için yarışmayacak fakat bizimle çalıştığı için ona teşekkür etmek istiyorum."
"O harika bir arkadaş ve takım arkadaşı."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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