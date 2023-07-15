Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"

Süper Formula'daki ilk başarılarının ardından Lawson, Red Bull'un De Vries'i değiştirmek istemesi durumunda F1'e adım atmaya aday olarak düşünülüyordu.

Ancak 2023 sezonunun son 12 yarışında De Vries'in yerine geçmesi için Ricciardo seçildi ve AlphaTauri, takımın mevcut çöküşünden kurtulmasına yardımcı olmak için deneyimli bir sürücüyü tercih ettiğini açıkça belirtti.

Bu hafta sonu yapılacak Fuji Super Formula yarışı öncesinde konuşan Lawson, hedefinin Japonya'daki performansıyla Red Bull'u 2024'te F1'de yarışmaya layık olduğuna ikna etmek olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Lawson, "Sezonu hep burada [Süper Formula'da] tamamlamak istedim. Amacım gelecek yıl için bir koltuğa sahip olmaktı."

"Elbette sezon ortasında F1'e geçmek son derece zor olurdu ve AlphaTauri uzun süredir Formula 1'de olan deneyimli birini istiyorlardu. Bu yüzden verdikleri kararı anlıyorum."

"Şu anda odaklandığım şey Süper Formula. Formula 1'e katılma şansım buradaki başarıma bağlı. Bu yüzden yılı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamalı ve bu şampiyonayı kazanmaya çalışmalıyım."

"En iyi fırsatı yakalamak için elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olmalıyım. Eğer bu gerçekleşmezse, yapabileceğim başka bir şey olmayacak."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Pirelli

Ricciardo'nun gelişi AlphaTauri'nin daha deneyimli bir sürücüye sahip olma arzusunu yerine getirirken, Lawson için 2024'te potansiyel bir seçenek olarak yalnızca Yuki Tsunoda'nın koltuğu kalıyor.

F1 sezonunun kalan yarışlarında Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenmesinin kendisi için ideal sonuç olup olmayacağı sorusuna Lawson şu yanıtı verdi: "Sadece bir koltuğa ihtiyacım var ve bu koltuğun kimin olduğu umrumda değil."

"Ben sadece buna odaklanmış durumdayım, Red Bull da bana buna odaklanmamı söyledi. Elbette bunun görüşülmesi için önce şampiyonluğu kazanmam lazım."

Lawson, 2022 sezonunun ortasından bu yana Red Bull yedek sürücüsü olarak görev yaptığı için Formula 1'e adım atmaya hazır hissettiğini yineledi.

"Bu yıl yedek sürücüyüm, yıl sonunda neredeyse iki sezondur yedek sürücü olarak görev yapıyor olacağım."

"Formula 1 için hazırım, bir koltuk istiyorum. Bunu elde edebilmek için burada en iyisini yapmaya odaklanacağım. Bunun ötesi benim kontrolüm dışında gerçekleşiyor."

Lawson, Nisan ayında Fuji'de Japon serisindeki ilk galibiyetini aldıktan sonra Autopolis'te ikinci bir zaferle şu anda Süper Formula sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Genç sürücü, bu hafta sonu yapılacak yarış için Tadasuke Makino'nun ardından ikinci sırada yer alarak Ritomo Miyata'nın şampiyonadaki avantajını 10 puana indirdi.