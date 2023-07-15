Kayıt Ol
Önceki / Sainz: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak isterdim"
Formula 1 Haberler

Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"

Red Bull'un genç sürücüsü Liam Lawson, sezonun geri kalanı için AlphaTauri'nin Nyck de Vries'in yerine neden Daniel Ricciardo'yu tercih ettiğini anladığını söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Liam Lawson, Carlin

Süper Formula'daki ilk başarılarının ardından Lawson, Red Bull'un De Vries'i değiştirmek istemesi durumunda F1'e adım atmaya aday olarak düşünülüyordu.

Ancak 2023 sezonunun son 12 yarışında De Vries'in yerine geçmesi için Ricciardo seçildi ve AlphaTauri, takımın mevcut çöküşünden kurtulmasına yardımcı olmak için deneyimli bir sürücüyü tercih ettiğini açıkça belirtti.

Bu hafta sonu yapılacak Fuji Super Formula yarışı öncesinde konuşan Lawson, hedefinin Japonya'daki performansıyla Red Bull'u 2024'te F1'de yarışmaya layık olduğuna ikna etmek olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Lawson, "Sezonu hep burada [Süper Formula'da] tamamlamak istedim. Amacım gelecek yıl için bir koltuğa sahip olmaktı."

"Elbette sezon ortasında F1'e geçmek son derece zor olurdu ve AlphaTauri uzun süredir Formula 1'de olan deneyimli birini istiyorlardu. Bu yüzden verdikleri kararı anlıyorum."

"Şu anda odaklandığım şey Süper Formula. Formula 1'e katılma şansım buradaki başarıma bağlı. Bu yüzden yılı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamalı ve bu şampiyonayı kazanmaya çalışmalıyım."

"En iyi fırsatı yakalamak için elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olmalıyım. Eğer bu gerçekleşmezse, yapabileceğim başka bir şey olmayacak."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Photo by: Pirelli

Ricciardo'nun gelişi AlphaTauri'nin daha deneyimli bir sürücüye sahip olma arzusunu yerine getirirken, Lawson için 2024'te potansiyel bir seçenek olarak yalnızca Yuki Tsunoda'nın koltuğu kalıyor.

F1 sezonunun kalan yarışlarında Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenmesinin kendisi için ideal sonuç olup olmayacağı sorusuna Lawson şu yanıtı verdi: "Sadece bir koltuğa ihtiyacım var ve bu koltuğun kimin olduğu umrumda değil."

"Ben sadece buna odaklanmış durumdayım, Red Bull da bana buna odaklanmamı söyledi. Elbette bunun görüşülmesi için önce şampiyonluğu kazanmam lazım."

Lawson, 2022 sezonunun ortasından bu yana Red Bull yedek sürücüsü olarak görev yaptığı için Formula 1'e adım atmaya hazır hissettiğini yineledi.

"Bu yıl yedek sürücüyüm, yıl sonunda neredeyse iki sezondur yedek sürücü olarak görev yapıyor olacağım."

"Formula 1 için hazırım, bir koltuk istiyorum. Bunu elde edebilmek için burada en iyisini yapmaya odaklanacağım. Bunun ötesi benim kontrolüm dışında gerçekleşiyor."

Lawson, Nisan ayında Fuji'de Japon serisindeki ilk galibiyetini aldıktan sonra Autopolis'te ikinci bir zaferle şu anda Süper Formula sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Genç sürücü, bu hafta sonu yapılacak yarış için Tadasuke Makino'nun ardından ikinci sırada yer alarak Ritomo Miyata'nın şampiyonadaki avantajını 10 puana indirdi.

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak isterdim"
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
MP Motorsport, Van't Hoff'un cenazesine katılmak için bu hafta yarışmayacak

MP Motorsport, Van't Hoff'un cenazesine katılmak için bu hafta yarışmayacak

Formula Regional European Championship

MP Motorsport, Van't Hoff'un cenazesine katılmak için bu hafta yarışmayacak MP Motorsport, Van't Hoff'un cenazesine katılmak için bu hafta yarışmayacak

Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor

Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor

WEC

Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Prime
Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor"

Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor"

Formula 1

Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor" Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor"

Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil

Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil

Formula 1

Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı

AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı

Formula 1
Britanya GP

AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Formula 1

Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor" Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Son Haberler

Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"

Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"

F1 Formula 1

Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez" Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"

"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"

"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"

F1 Formula 1
Britanya GP

"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez" "Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"

Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir

Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir

F1 Formula 1
Britanya GP

Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir

Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"

Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"

F1 Formula 1

Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum" Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol