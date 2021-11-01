Lawson, Abu Dhabi testinde AlphaTauri'nin direksiyonuna geçecek

Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Liam Lawson bu yıl hem Formula 2 hem de DTM'de mücadele ediyor.

DTM'de harika performans sergileyen ve şampiyonluğu son yarışta kaybeden genç Yeni Zelandalı, şimdiye kadar yarıştığı her kategoride dikkat çekti ve yarış kazandı.

Yakında Formula 1'e geçmesi beklenen bir başka Red Bull yeteneği olan Lawson, Abu Dhabi sezon sonu testinde AlphaTauri'nin direksiyonuna geçecek.

Bu haber aslında Ekim ayının başında doğrulanmıştı. Perşembe günü ise Lawson, takımın İtalya'daki Faenza fabrikasına gitti ve test için hazırlıklara başladı.

Önce koltuk ayarı yapan Lawson, daha sonra simülatör çalışmaları yaptı.

Lawson daha önce 2011 Red Bull RB7'nin direksiyonuna geçmiş ve Sebastian Vettel'in şampiyon olduğu aracı Goodwood Hız Festivali'nde sürmüştü. Abu Dhabi testi sayesinde ilk kez modern Formula 1 araçlarından birinin direksiyonuna geçmiş olacak.

Red Bull'da ise RB16B'yi bir başka Red Bull destekli genç sürücü Juri Vips'in kullanması bekleniyor.