Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!
Liam Lawson, yeni bir güç ünitesine geçtiği için 60 sıra grid cezası aldı ve Amerika Birleşik Devletleri GP'sine en arkadan başlayacak.
Liam Lawson, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
VCARB pilotu Liam Lawson, bir sezonda izin verilen maksimum güç ünitesi sınırını aşarak Austin'deki yarış için beşinci bir içten yanmalı motor, turboşarj, MGU-H, MGU-K kullanacak.
FIA'nın da onayıyla, Yeni Zelandalı pilot toplamda 60 sıra grid cezası almış oldu. Böylelikle pazar günkü yarışa en arkadan başlayacak.
F1 Nation podcast'ine katılan Lawson, grid cezasının üzerindeki baskıyı azaltacağını düşünüyor.
Lawson, "Aslında bu üzerimdeki baskıyı azaltıyor çünkü en arkadan başlayacağımı biliyorum."
Liam Lawson, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Öte yandan, bir pilot olarak mümkün olan en iyi fırsata sahip olmak istersiniz ve bunun beni engelleyeceği çok açık."
"Herkes benim hakkımda farklı şeyler düşünüyor ama ben mümkün olan en iyi performansa sahip olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Lawson, Austin'deki ilk antrenman seansında parlak bir başlangıç yaptı ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın 0.130 saniye gerisinde 13. sırada yer aldı.
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