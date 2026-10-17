Formula 1 Amerika GP
Lawson, ABD GP'si öncesinde 'özel tasarım' gitarıyla sahne alacak
Racing Bulls sürücüsü Liam Lawson, Austin'de sahne almaya hazırlanırken Taylor Guitars iş birliğiyle hazırladığı sınırlı sayıda üretilecek imza gitarını tanıttı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 07:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Outside the Paddock
Motorsport culture beyond the track. Driver lifestyle, fashion, travel, design and the stories that make racing more than a sport.
Racing Bulls sürücüsü, gelecek hafta düzenlenecek Formula 1 ABD Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilecek canlı müzik etkinliğinde sahne alacak.
22 Ekim Perşembe günü Austin'deki Inn Cahoots'ta düzenlenecek etkinlikte Lawson, erkek kardeşi ve iki yakın arkadaşı da dahil olmak üzere çocukluk dönemindeki grup arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelerek tam kapsamlı bir canlı performans sergileyecek.
Yeni Zelandalı sürücü, bu özel etkinliği kutlamak amacıyla Taylor Guitars ile iş birliği yaparak kendisine özel bir gitar hazırladı. LL30 GS Mini Special Edition adı verilen akustik gitar, sınırlı sayıda üretilecek.
Özel tasarım gitar, pembeden beyaza geçişli bir renk düzenine sahip. Gitarda Lawson'ın yarış numarası olan 30 yer alırken, gövdenin iç kısmında ise Formula 1 kaskındaki çizgi film tarzı bir grafik bulunuyor.
Lawson, Instagram hesabındaki paylaşımında gitarıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Kendime ait bir Taylor gitarım olduğunu söylemek bile çılgınca geliyor."
"Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorduk ve sonunda hayata geçtiğini görmek beni çok mutlu ediyor. LL30 GS Mini, kendi gitarımda isteyeceğim her şeyi sunuyor ve hem pistte hem de pist dışında kişiliğimden bir şeyler yansıtıyor. Ben çok beğendim, umarım siz de beğenirsiniz."
Taylor Guitars'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre LL30 GS Mini Special Edition, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'de satışa sunulacak. Şirket ayrıca gitarın yalnızca sınırlı sayıda üretileceğini doğruladı.
Etkinlikte Lawson'a country müzik sanatçıları ve şarkı yazarları Jonny Capeci ile Scoot Teasley'nin yanı sıra Jess Farren ve yükselişteki isimler Alison Nichols ile Drake Milligan eşlik edecek.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı
WEC
WEC 14 s
Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı
Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"
Formula 1
Formula 1 16 s
Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"
Williams'ın 2027 aracının adı 'FW50' olacak!
Formula 1
Formula 1 17 s
Williams'ın 2027 aracının adı 'FW50' olacak!
Daha fazlası
Liam Lawson
Lindblad, Bakü'deki temasın ardından Lawson'dan özür diledi
Formula 1
Formula 1
Azerbaycan GP
18 g
Lindblad, Bakü'deki temasın ardından Lawson'dan özür diledi
Ferrari ve Racing Bulls, Pirelli testi için Imola'da piste çıktı
Formula 1
Formula 1 29 g
Ferrari ve Racing Bulls, Pirelli testi için Imola'da piste çıktı
Red Bull: "Hadjar'ın iyileşme sürecinde hiçbir sorun yok"
Formula 1
Formula 1 1 ay
Red Bull: "Hadjar'ın iyileşme sürecinde hiçbir sorun yok"
Daha fazlası
RB F1 Team
FIA, 2027'de kanatların kapanma süresini değiştirecek; Ferrari'nin "macarena" kanadına ne olacak?
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
6 g
FIA, 2027'de kanatların kapanma süresini değiştirecek; Ferrari'nin "macarena" kanadına ne olacak?
Tsunoda: "2025, kariyerimdeki en zor sezondu; hayattan keyif almıyordum"
Formula 1
Formula 1
Madrid GP
29 g
Tsunoda: "2025, kariyerimdeki en zor sezondu; hayattan keyif almıyordum"
Tsunoda: "Verstappen'in yorumlarına katılmıyorum çünkü iyi bir iş çıkardım"
Formula 1
Formula 1
Madrid GP
1 ay
Tsunoda: "Verstappen'in yorumlarına katılmıyorum çünkü iyi bir iş çıkardım"
Son Haberler
GT World Challenge sıralama: Verstappen 15. sırada, Rossi’nin turu iptal edildi!
GT
GT GT 12 s
GT World Challenge sıralama: Verstappen 15. sırada, Rossi’nin turu iptal edildi!
Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı
WEC
WEC WEC 14 s
Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı
F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"
FIA F2
F2 FIA F2 15 s
F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"
Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"
Formula 1
F1 Formula 1 15 s
Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol