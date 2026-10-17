Formula 1 Amerika GP

Lawson, ABD GP'si öncesinde 'özel tasarım' gitarıyla sahne alacak

Racing Bulls sürücüsü Liam Lawson, Austin'de sahne almaya hazırlanırken Taylor Guitars iş birliğiyle hazırladığı sınırlı sayıda üretilecek imza gitarını tanıttı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 07:00

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Outside the Paddock



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Racing Bulls sürücüsü, gelecek hafta düzenlenecek Formula 1 ABD Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilecek canlı müzik etkinliğinde sahne alacak.

22 Ekim Perşembe günü Austin'deki Inn Cahoots'ta düzenlenecek etkinlikte Lawson, erkek kardeşi ve iki yakın arkadaşı da dahil olmak üzere çocukluk dönemindeki grup arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelerek tam kapsamlı bir canlı performans sergileyecek.

Yeni Zelandalı sürücü, bu özel etkinliği kutlamak amacıyla Taylor Guitars ile iş birliği yaparak kendisine özel bir gitar hazırladı. LL30 GS Mini Special Edition adı verilen akustik gitar, sınırlı sayıda üretilecek.

Özel tasarım gitar, pembeden beyaza geçişli bir renk düzenine sahip. Gitarda Lawson'ın yarış numarası olan 30 yer alırken, gövdenin iç kısmında ise Formula 1 kaskındaki çizgi film tarzı bir grafik bulunuyor.

Lawson, Instagram hesabındaki paylaşımında gitarıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Kendime ait bir Taylor gitarım olduğunu söylemek bile çılgınca geliyor."

"Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorduk ve sonunda hayata geçtiğini görmek beni çok mutlu ediyor. LL30 GS Mini, kendi gitarımda isteyeceğim her şeyi sunuyor ve hem pistte hem de pist dışında kişiliğimden bir şeyler yansıtıyor. Ben çok beğendim, umarım siz de beğenirsiniz."

Taylor Guitars'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre LL30 GS Mini Special Edition, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'de satışa sunulacak. Şirket ayrıca gitarın yalnızca sınırlı sayıda üretileceğini doğruladı.

Etkinlikte Lawson'a country müzik sanatçıları ve şarkı yazarları Jonny Capeci ile Scoot Teasley'nin yanı sıra Jess Farren ve yükselişteki isimler Alison Nichols ile Drake Milligan eşlik edecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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