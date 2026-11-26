Formula 1 Katar GP
Lawson, 2027 hedefini açıkladı: “Gelişimi sürdürmek istiyoruz”
2027 sezonu için Racing Bulls'taki koltuğunu garantileyen Liam Lawson, simülasyonlarla birebir örtüşen güncellemeler sayesinde yakaladıkları performansı gelecek yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 10:30
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Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Uzun süreli bir belirsizliğin ve Nikola Tsolov iddialarının ardından Racing Bulls, 12 Kasım'da aldığı kararla 2027 sezonunda da Arvid Lindblad ve Liam Lawson ile yola devam edeceğini açıklamıştı.
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2026 sezonunda topladığı 89 puanla dört büyük takımın hemen arkasında pilotlar klasmanının dokuzuncu basamağında yer alan Lawson, geleceğinin netleşmesinin ardından gelecek yılki hedeflerini değerlendirdi: "Aslında temel olarak aynı çizgide devam etmek istiyoruz.”
“Yapabilirsek orta grubun zirvesinde kalmayı hedefliyoruz. Elbette bu sezon önümüzde hâlâ iki yarış var ve öncelikle bunlara odaklanmak istiyoruz ancak asıl amacımız, bu ivmeyi gelecek yıla da taşımak. Elbette her türlü gelişimi de sürdürmek istiyoruz."
Las Vegas Grand Prix'sinde puansız ayrılan Racing Bulls, Pierre Gasly ve Franco Colapinto ile 18 puan toplayan Alpine'in yaklaşmasına rağmen Katar ve Abu Dabi öncesinde takımlar şampiyonasında 114'e 87 puanla beşinciliğini koruyor.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Ekibin Minardi dönemine uzanan tarihindeki en iyi şampiyona derecesine çok yaklaştığını hatırlatan Lawson, simülasyonla pist üstünde örtüşen güncellemelerin başarının anahtarı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Takım olarak bu yıl piste getirdiğimiz tüm güncellemelerin çok ama çok iyi çalıştığını hissediyorum.”
“Bunu başarmak her zaman o kadar kolay değildir, bazen simülasyonlarda işe yarayacağını düşündüğünüz güncellemeler hazırlarsınız ama pistte her zaman beklediğiniz sonucu göremezsiniz.”
“Ancak bu yıl simülasyondaki sonuçları pistte de çok net gördük. En güçlü olduğumuz noktalardan biri tam da burasıydı ve bunu gelecek yıl da sürdürmek en büyük hedefimiz.”
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- Motorsport.com Ekibi
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