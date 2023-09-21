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Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"

AlphaTauri yedek pilotu Liam Lawson, 2024 Formula 1 koltuğuna oturmak için son şansı öncesinde Red Bull yedek pilotluğuna "geri dönmekten mutlu olmayacağını" söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Lawson, Zandvoort hafta sonunun yarısında sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine oyuna dahil oldu ve bu hafta sonu Japonya Grand Prix'si dahil Avustralyalı pilotun yerine yarıştı.

Hollanda'daki son dakika çağrısının ardından, Yeni Zelandalı yavaş yavaş ilerleme kaydederek Red Bull şeflerini etkilemeye başladı ve geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP'de dokuzuncu oldu ve sıralamalarda Q3'e yükseldi.

Lawson'ın son dönemdeki formu Red Bull'un gelecek yıl AlphaTauri'nin iki koltuğu için Lawson, Yuki Tsunoda ve Ricciardo arasında bir seçim yapmak zorunda kalmasına  neden oldu, ancak Tsunoda ve Ricciardo'nun büyük olasılıkla yerlerinde kalacağı düşünülüyor.

Suzuka hafta sonu öncesinde konuşan Lawson, F1 yarış sürüşünün tadını aldıktan sonra yedek sürücü rolüne dönmenin kendisini hayal kırıklığına uğratacağını itiraf etti.

Lawson, "Yedek pilotluğa geri dönmek beni mutlu etmezdi ama Formula 1'e girmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum."

"Ve bunun bazen gerçekten zor olabileceğinin de farkındayım. Açıkçası, ne olacaksa olacak, ama bu konular hakkında çok fazla düşünmedim. Sadece bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Lawson, arka arkaya yapılan iki yarışın yoğunluğu görüşmelere çok az zaman bıraktığı için, vekillik görevi sona erdikten sonra işlerin yoluna girmesini bekliyor.

Ancak Ricciardo'nun Katar'daki bir sonraki yarışta geri dönecek olmasıyla birlikte Lawson şu anda odaklanabileceği tek şeyin Japonya'daki performansı olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, geleceği tartışmak için çok fazla zamanımız olmadı."

"Şimdiye kadar olanlar oldukça olumluydu, ama sanırım benim için mesaj, Daniel geri döndüğünde sahip olduğum bu fırsat sona erene kadar başımı öne eğmek ve işler yoluna girene kadar performansımı sürdürmeye çalışmak oldu."

"Yani, temelde sadece iyi bir iş yapmak ama aynı şeyi yapmaya devam etmek."

"Açıkçası Formula 1'de olmak istiyorum. Şimdi bu şansa sahibim ve burada olabileceğimi göstermek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ancak tüm bu tartışmalar bu hafta sonundan sonra gerçekleşecek."

Lawson, hazırlık eksikliği göz önüne alındığında kendi performansından memnun olduğunu, ancak AlphaTauri'den çıkarılacak daha çok şey olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Arabada daha fazla zaman geçirdikçe daha fazlası olacak, ancak durumun doğası gereği, bu işe nasıl girdiğime göre, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Bu sezon 11 ya da 12 yarış yapmış adamlarla yarışıyorum, bu yüzden kesinlikle arayı kapatmaya çalışıyoruz."

"Her hafta araçla daha rahat ediyorum, umarım bu hafta sonu da kendimi bir adım daha rahat hissedeceğim."

"Kullandığım diğer araçlara kıyasla Formula 1'e alışmak çok daha fazla zaman alıyor."

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