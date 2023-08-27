Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"

Yeni Zelandalı pilot, Daniel Ricciardo'nun cuma günü Zandvoort'ta geçirdiği kazada yaralanmasının ardından Faenza takımına geldi.

Islak geçen üçüncü antrenman seansı onun 2023'teki ilk F1 deneyimiydi ve aracın burnunu bariyerlere vurduğu bir spin atmaktan kurtuldu.

Daha sonra ıslak Q1 seansında 20. olarak sıralamanın en altında yer aldı ve böylece sıralamanın kuru aşamalarına geçemedi.

Pazar günkü yarış hakkında Sargeant, "Açıkçası yarış potansiyel olarak kuru görünüyor, her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor çünkü kuru zeminde sürmedim."

"Bu yüzden çok zorlu bir yarış olacak. Çok heyecanlıyım, zorlu olacağını ve üstesinden gelmemiz gereken çok şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden temiz bir yarış peşinde olacağız."

"İlk stint son derece zorlu olacak, özellikle de kuru bir hava varsa. O ilk bölüm için her şeyi öğreniyor olacağım."

"Daha hiç uzun koşu ya da benzeri bir şey yapmadım. Bu yüzden lastiğin nasıl performans göstereceğini bilmiyorum. Büyük bir öğrenme eğrisi olacak."

"Yarışın sonunda umarım araçla çok daha rahat bir konumda olurum. Hedefim kesinlikle bu olacak." dedi.

Lawson, Ricciardo'nun cuma günkü ikinci antrenman seansında elini sakatlamasının ardından işlerin hızlı ilerlediğini kabul etti.

Motorsport.com tarafından hafta sonunun nasıl geliştiği sorulduğunda Lawson, "Her şey çok hızlı gelişti. Red Bull garajında seansı izliyordum."

"Kaza, büyük bir çarpışma ya da onun gibi bir şey değildi, sadece direksiyon simidinin ters döndüğü garip bir kazaydı."

Daniel Ricciardo'nun hasarlı aracı AlphaTauri AT04'ü taşıyan polisler Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu asla görmek isteyeceğiniz bir şey değil. Öncelikle Daniel için üzüldüm, ellerini incittiği haberini aldım."

"Önlem olarak sürücü brifingine gittik. Sürücüler brifinginin tam ortasındayken bir mesaj aldım."

"Bu yüzden sürücüler brifinginin ikinci yarısına çok odaklanmıştım! Evet, almam gereken çok bilgi vardı ve önümüzdeki 24 saat içinde öğrenmem gereken çok şey olduğunu fark ettim." yanıtını verdi.

Lawson, Zandvoort'u geçen yılki F2 yarışından tanıyordu ancak Japonya'daki işleri nedeniyle geçen hafta Red Bull ve AlphaTauri'nin Milton Keynes simülatöründe Zandvoort için yaptığı hazırlıkların bir parçası olamadı.

Lawson, "Geçen hafta sonu Japonya'da yarışıyordum. Bu yüzden doğrudan buraya geldim. Kesinlikle bunun için daha fazla hazırlık yapmak isterdim, özellikle de ilk birkaç antrenman seansında. Ama açıkçası böyle bir fırsat benim için hayatım boyunca beklediğim bir şey. Bu yüzden bunu iki elimle tuttum ve en iyi şekilde değerlendirdim." dedi.

Lawson, araçtaki ilk gününün en zor yanının F1'e uyum sağlamak olduğunu itiraf etti: "Bu koşullar, ıslak zemin lastiklerinden en iyi şekilde yararlanmak zordu. Daha önce hiç ıslak zemin lastiği kullanmadım, bu yüzden muhtemelen bugünün en zorlu kısmı buydu."

"Dürüst olmak gerekirse ilk lastik setinin Q1'de nasıl gittiğine bakarsak, oldukça rahat hissediyordum. Bu sabah gerçekten zordu."

"Ama dediğim gibi, sanırım ilk turda çok uzakta değildik ve hâlâ gelişiyorduk. İkinci sette yine yağmur yağdı ve biraz daha yavaşlamasını bekliyordum ama açıkçası öyle olmadı. Yani ıslak zemin lastiğine ve bu koşullara alışmaya çalışıyorum."

Gelecek hafta İtalya GP'sinde araçta olmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Şu aşamada hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey kesinleşmiş değil. Şu anda bildiğim tek şey yarın yarışacağım."