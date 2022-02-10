Lawrence: "Zirveye çıkmak için beş yıllık bir planımız var"

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Bugün 2022 sezonu için tanıtım etkinliği yapan Aston Martin Aramco Cognizant F1 takımı yeni aracı AMR22’yi tanıttı.

Lansman etkinliğinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, “Aston Clinton Hillclimb, Gaydon'dan arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede ve Lionel Martin, Aston Martin'i rekabetin ortasına tam olarak burada kattı."

"Bu, Formula 1 ekibimizin bugün hâlâ devam ettiği tırmanışın başlangıcıydı. Tırmanmaya devam etmek ve zirveye çıkmak için beş yıllık bir planımız var.”

“Formula 1'de kazanmak için her şeyin doğru olması ve birçok hareketli parçanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için ekibin her bölümünde doğru insanlara ve doğru ortaklara ihtiyacınız var.”

“Aston Martin'de, isim partnerimiz Cognizant da dahil olmak üzere harika ve değerli ortaklarımız var ve Aramco'yu uzun vadeli stratejik ortağımız olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Yeni AMR22 ve önümüzdeki sezon hakkında konuşan Andrew Green de 2022'den beklentilerini aktardı.

"2022 düzenlemeleri daha önce yapılmış hiçbir şeye benzemiyor: Hem konseptte hem de uygulamada radikal bir yön değişikliği, 2021'den 2022'ye inanılmaz derecede küçük bir aktarımla muhtemelen şimdiye kadar uygulanan en önemli şasi düzenlemesi değişikliği.”

“Bunun doğrudan bir sonucu olarak, geçtiğimiz kış kuşkusuz şimdiye kadar yaşadığımız en zorlu kış oldu. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte yeni zorluklar ve yeni fırsatlar da geliyor.”

Aston Martin Racing AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

“Yeni düzenlemeleri en üst düzeye çıkarmak için hiç kimse tüm yanıtlara sahip değil, bu takımımıza geliştirmelerde çıkmaz sokaklardan çıkmak için verdiğimiz kilit bir mesajdı.”

“Bu büyük bir zorluk, ancak herkes göreve başladı ve geliştirme sürecinde ortaya çıkan ve ortaya çıkmaya devam eden birçok sorunu çözmek için motive olduk.”

“AMR22, bu yeni düzenlemeler kapsamındaki 'ilk' yeniliğimiz. Önümüzdeki aylarda, araçları fiilen kullanmaya ve ilgili zorlukları görmeye başladığımızda bu durum çarpıcı biçimde gelişecek. Bu da 2023 ve sonrasının yönünü belirleyecektir.” dedi.

Performans Direktörü Tom McCullough ise şunları ekledi: “Tüm takımlar ve pilotlar bir dizi yeni kuralla uğraşacak, bu nedenle öğrenmek ve uyum sağlamak bu işte kilit nokta olacak. Karışımızda yeni bir şey var ve 18 inç lastiklerle donatılmış yeni araçlar ilk kez piste çıktığında çok daha miktarda kritik veri üreteceğiz.”

“Bununla nasıl başa çıkacağımız, bir organizasyon olarak nerede olduğumuzun bir testi olacaktır. Yeni kurallar, herkesin yeni temiz bir sayfa ile başladığı anlamına geliyor."

"Son zamanlarda galip gelen takımların favori olarak başlayacağını varsayabilirsiniz, ancak bir takım önemli bir şeyi diğerlerinden önce ele geçirirse, her şeyi değiştirebilir."

"Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Ekibi olarak, pistte ve pist dışında önümüze çıkan her fırsatı değerlendirebileceğimizden hiç şüphem yok.”

Aston Martin Racing AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing