Lawrence: "Yeni bir başlangıç yapıyoruz"

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Aston Martin, yeni teknik ekip tarafından tasarlanan ilk araç olan AMR23'te agresif bir gelişim programı sergiledi.

Lansman sonrası konuşan takımın sahibi Lawrence Stroll, oldukça umut verici sözler sarf etti.

Stroll, "Bu yıl son teknoloji ürünü fabrikamıza taşınacağız ve bu, sadece niyetimizi açıklamaktan daha büyük bir adım."

"Bu, organizasyondaki herkese daha fazla yetenek ve güç kazandıracak. Aynı zamanda liderlerle aramızdaki farkı daha hızlı kapatma ve nihayetinde mücadeleye katılma hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak."

"Geçen yıl ilerlemek için gereken inancı ve kararlılığı gösterdik. Şimdi vizyonumuza ve hırsımıza uygun tamamen yeni bir araç hazırladık."

"Ayrıca kuruluşumuza güvenen tüm partnerlerimize de teşekkür etmek isterim. İnanın bana: Yeni bir başlangıç yapıyormuşuz gibi geliyor ve yeni sezon arifesinde bu inanılmaz derecede cesaret verici." dedi.

Bu yıl takıma katılan Fernando Alonso ise takım içerisinde yaşananlara dikkat çekiyor.

"Yeni araç harika görünüyor fakat her hafta sonu hızlı olmasını sağlamamız lazım."

"Takımda çok şey oluyor ve enerjiyi hissedebiliyorum. Geçen yıl teknik departmana yeni insanlar geldi, yakında yeni bir rüzgar tünelimiz olacak, takımda yeni bir pilot da var; Her şey harika!"

Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Buraya geldim çünkü Aston Martin'e önemli kişilerin geldiğini gördüm, bu da takımın hedeflerini gösteriyor. Lawrence Stroll'un takımın başında olması da kararımda büyük bir rol oynadı. Formula 1'de başarının reçetesi en iyi insanlara sahip olmak ve başarı arayışına girmektir. Burada ikisi de var."

"Umarım oraya mümkün olduğunca çabuk ulaşırız."

"Her şeyden önce, gelecekteki Aston Martin araçları için iyi bir temele sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Takım geçen yılı ilk yarısında bazı zorluklar yaşadı, ancak bunların üstesinden geldi ve yılın ikinci yarısını iyi geçirdi."

"Umarım bu ilerleme 2023 yılında da devam eder."

"Elbette ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz ama dördüncülük ya da ikincilikle yetinmeyeceğiz. Belki hemen kazanmaya başlamayacağız ama 2023 aracının gelecekteki projeler için iyi bir temel olmasını sağlamalıyız."

Lance Stroll de lansmanda söz aldı ve şöyle dedi: "AMR23'e baktığımda, yeni bir düşünce tarzına sahip olduğunu görebiliyorum. Çok agresif bir tasarım oluşturmak ve erodinamik yapıyı geliştirmek için çalışmalar yapıldığı dikkatten kaçmıyor."

"Bütün bunlar yeni sezonda bize gerçekten yardımcı olmalı çünkü mevcut teknik düzenlemelerin yürürlükte olduğu ikinci yıldayız."