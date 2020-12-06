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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"

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Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"
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Racing Point takımının sahibi Lawrence Stroll, Sakhir GP'de kazanmalarının ardından çok mutlu olduklarını, sene sonunda takımdan ayrılacak pilotları Sergio Perez'in gelecek sene Red Bull ile anlaşmasını umduklarını söyledi.

2014'ten bu yana Force India / Racing Point ile mücadele eden Perez, sonunda 10 senedir hayal ettiği galibiyeti Sakhir GP'de elde etti. 

Türkiye'deki podyumun ardından Bahreyn GP'de de podyuma doğru giden ancak motor sorunuyla yarışa son anda veda eden Perez, Sakhir GP'de yine rahat bir şekilde podyuma gidiyordu ve Mercedes pilotlarının yaşadığı sorunların ardından kazanan isim oldu.

Racing Point için bu tek başarı değildi. Lance Stroll'ün üçüncü olmasıyla Racing Point çifte podyum elde etti ve takımlar şampiyonasında üçüncülük yolunda büyük avantaj yakaladı.

 

Yarışın ardından konuşan Lawrence Stroll, "Çok hak edilmiş bir sonuçtu. Burası motor sporları. Bir hafta sonu aşağılarda, bir hafta sonu yukarılarda olabiliyorsunuz. Son dönemde çok fazla şanssızlık yaşasak da, bugün her şey bizim lehimize oldu. Sadece şanslı değildik, bu sonucu hak ettik. Takım harika iş çıkardı. Pilotlar harika iş çıkardı. Bu harika bir his."

"İnsanlar bizim harika bir takım satın aldığımızı unutuyorlar. Takımda 400 çalışan vardı. Bu mücadele ettiğimiz diğer takımların yarısı kadar. Onların yarısı bütçeyle art arda şampiyonada dördüncü olmayı başardılar. Bu açıdan, bu takımın bugün başardıkları şaşırtıcı olmamalı."

"Ben takıma rekabetçi olabilmesi için gerekli finansmanı sağladım ve takımı daha rekabetçi hale getirecek liderliği getirdim. Umarım gelecekte bugüne benzer çok fazla günümüz olur."

"Biz takıma gelince, çalışanları takımda tuttuk. Takımı satın aldığımdan bu yana, dışarıdan 100 kişi aldık. Daha önce de söylediğim gibi takımda zaten 400 harika çalışan vardı. Boylarından büyük işler başarıyorlardı ve onlar bunu sürdürdüler. Bu yüzden ciddi değişiklik olması gerektiğine inanmıyordum."

"Checo takımın harika bir parçası oldu. Çok uzun zamandır takımın önemli bir parçası. Ben buraya gelmeden önce de buradaydı. O, her hafta sonu gelecek sene burada olmayı hak ettiğini gösteriyor. Umarım gelecek sene Red Bull'da olur."

"Oğlum harika iş çıkardı. Ocon'u erken pit stopla geçerken biraz şanssızlık yaşadı ve Checo güvenlik aracında biraz şanslıydı ancak bu sonuç karşısında daha mutlu olamazdım. Tüm takıma tebrikler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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