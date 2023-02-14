Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Haberi dinle

2018 sezonunda o dönem Force India ismini taşıyan Silverstone merkezli takımı satın alan Stroll, ilk olarak takımın ismini "Racing Point" olarak değiştirdi, sonrasında ise çoğunluk hissesine sahip olduğu Aston Martin'i spora sokarak takıma yepyeni bir kişilik kazandırdı.

O dönemden beri ciddi yatırımlar yapan ve eski Red Bull teknik şefi Dan Fallows ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel gibi isimleri takıma katan Stroll, buna rağmen takımın yeni kuralların ilk sezonunda ancak yedinci olabildiğini gördü.

Yine de takımın sezonun ikinci yarısında ayağa kalkması ve 11 yarışın dokuzundan puan çıkarması oldukça umut vericiydi.

Bu sezon emekli olan Vettel'in yerine Fernando Alonso'yu getiren takım, yeni bir fabrika ve rüzgar tüneli de inşa ettiriyor; hedef, uzun vadede şampiyonluk.

Olabilecek en büyük Formula 1 takımlarından birini inşa ettiğini belirten Stroll, tutkusunun heyecanından kaynaklandığını söylüyor.

Stroll, "Bir konuda heyecanlandığımda çok tutkulu oluyorum ve çok tutkulu olduğumda da kazanıyorum."

"Fabrika bir adım, insanlar başka bir adım. Zaten 400 yetenekli çalışana sahiptik, ilk olarak bu sayıyı iki katına çıkarttık."

"Sonrasında ise F1'de benzeri olmayan bu inanılmaz tesisi inşa ettirdik. Son teknoloji ürünü ve var olan başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz."

Aston Martin, AMR23, launch

"Bu işte zaten bazı olağanüstü çalışanlarımız vardı, takım ben devralmadan önce de başarılıydı."

"Ancak son zamanlarda getirdiğimiz insanlar, şu anda sahip olduğumuz insanlarla birlikte, takımı tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Dediğim gibi, gelecekte şampiyonluk için mücadele etmeyi dört gözle bekliyoruz."

"F1, diğer tüm işler gibi bir yolculuktur. Bu bizim bu yolculuktaki üçüncü yılımız olacak ve sanırım herkes bu yolculukların dört yıldan biraz daha uzun sürdüğünü biliyor."

"Ancak bu yılki planımız bir adım atmak, gelecek yıl bir adım daha atmak ve bir sonraki yıl da kazanana ve nihayetinde şampiyonluk için mücadele edene kadar bir adım daha atmak."

"Eksik olan tek şey biraz zaman ve zamanın yerini hiçbir şey tutamaz. Yine de yönetim ve personel açısından baktığımızda doğru insanlara sahip olduğumuza inanıyorum. Fabrikamız da başarıya ulaşma yolunda yepyeni bir boyut ve dinamik getiriyor."

"Nihayetinde olmak istediğimiz yere varmak için sabırlı olmamız gerekiyor ve ben bu konuda çok fazla sabırlı değilim. Oraya ulaşacağız." dedi.