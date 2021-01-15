Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"

2021 yılı için kadrosuna Sebastian Vettel'i de katan Aston Martin, dünya şampiyonluğu için savaşabilmek adına gereken her şeyi bir araya getirmeye çalışıyor.

Takımın dönüşümü, Lawrence Stroll'ün Racing Point'i satın almasıyla birlikte başladı.

Moda endüstrisinde ün yapan ve girdiği her işte başarılı olan Stroll, bu açıdan nadir iş insanlarından biri konumunda yer alıyor.

Stroll, Racing Point'i satın aldıktan kısa bir süre sonra Aston Martin'den hisse aldı ve markanın Racing Point'le F1'e dönmesine öncülük etti.

Aston Martin, 2021'de fabrika takımı ile spora dönecek ve BBC'ye konuşan Stroll, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

61 yaşındaki Lawrence, "Amacım kazanmak. Sahibi olduğum diğer işletmelerde de bu aynen geçerli."

"F1'de başarılı olmak için yıllar gerekiyor. Bir gecede olacak bir şey değil, hiçbir iş bir gecede hallolmaz."

"Bu da aynı olacak. Geçen yıl kaldığımız yerden güçlenerek devam etmemizi istiyorum."

"Birkaç podyumumuz vardı, bir galibiyet de elde ettik. Bu yıl daha fazla podyum ve başka bir galibiyet ya da daha fazla galibiyet için adım adım mücadele etmemizi istiyorum." dedi.

Stroll, takım patronu Otmar Szafnauer ve teknik direktör Andrew Green'in, takımın Mercedes'ten vites kutusu ve aralarında süspansiyonun belirli parçalarının da barındığı, birkaç parçayı satın alma politikası ile devam ederek dünya şampiyonu olup olmayacağının mümkünatını değerlendirmekte oldukça zorlandıklarını söyledi.

Stroll, "Ben onlara '2022 için yeni kurallar geliyor, kazanmak için buradayız, ben bu yüzden buradayım, hepimiz bu yüzden buradayız, ancak kazanmak için gereken kaynakları vermeye hazırım. Dünya şampiyonu olabilmek için bir şey yapmamız gerekiyorsa neleri daha farklı yapardık?' diye sordum. Andy de bana: 'Benim ilk cevabım o kadar da fazla şey değiştirmemem gerektiği üzerine olurdu.' dedi." açıklamasını yaptı..