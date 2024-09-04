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Formula 1 İtalya GP

Lawrence Stroll: "Newey'i Aston Martin'e getirmek için her şeyi yapıyoruz"

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Adrian Newey'i takıma getirmek için her yolu denediğini söyledi.

Ezel Tan
Actor Javier Bardem and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on the grid

Actor Javier Bardem and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull, Mayıs ayında Adrian Newey ile yollarını ayıracağını açıklarken, efsane ismin geleceği tartışma konusu haline geldi.

65 yaşındaki Newey'e en iyi teklifin Aston Martin'den geldiği uzun süredir konuşuluyordu.

Kaynaklar resmi imzaların atıldığını ve artık geriye sadece duyurunun kaldığını söylüyorlar.

Bloomberg'e verdiği bir röportajda Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Newey'i takımda getirmek için her yolu denediklerini söyledi.

Newey'nin Aston Martin'e geçip geçmeyeceği sorulduğunda Lawrence, “Kesinlikle öyle umuyorum. Adrian'la aslında aylardır değil yıllardır konuşuyoruz."

“Adrian, geçmişine ve başarılına bakıldığında Formula 1'deki en yetenekli ve kabiliyetli kişi."

“Bu yüzden Adrian'ın takımımıza katılması beni çok heyecanlandırır. Bence diğer tüm Formula 1 takımları da aynı şeyi hisseder."

Newey ile anlaşmak için elinden geleni yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Bunu kesinlikle varsayabilirsiniz.”

Newey'nin Aston Martin'e geçişinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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