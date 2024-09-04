Lawrence Stroll: "Newey'i Aston Martin'e getirmek için her şeyi yapıyoruz"

Red Bull, Mayıs ayında Adrian Newey ile yollarını ayıracağını açıklarken, efsane ismin geleceği tartışma konusu haline geldi.

65 yaşındaki Newey'e en iyi teklifin Aston Martin'den geldiği uzun süredir konuşuluyordu.

Kaynaklar resmi imzaların atıldığını ve artık geriye sadece duyurunun kaldığını söylüyorlar.

Bloomberg'e verdiği bir röportajda Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Newey'i takımda getirmek için her yolu denediklerini söyledi.

Newey'nin Aston Martin'e geçip geçmeyeceği sorulduğunda Lawrence, “Kesinlikle öyle umuyorum. Adrian'la aslında aylardır değil yıllardır konuşuyoruz."

“Adrian, geçmişine ve başarılına bakıldığında Formula 1'deki en yetenekli ve kabiliyetli kişi."

“Bu yüzden Adrian'ın takımımıza katılması beni çok heyecanlandırır. Bence diğer tüm Formula 1 takımları da aynı şeyi hisseder."

Newey ile anlaşmak için elinden geleni yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Bunu kesinlikle varsayabilirsiniz.”

Newey'nin Aston Martin'e geçişinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.