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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aston Martin F1 takımı sahibi Lawrence Stroll, takımının gelecekte dünya şampiyonluğunu kazanması için “ne gerekiyorsa yapacağını” dile getirdi.

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Silverstone merkezli ekip, büyüme programı kapsamında geçtiğimiz günlerde üst düzey pozisyonlar için anlaşma imzaladıkları bazı isimleri duyurdu ve bunların arasında Red Bull’un önde gelen çalışanları da vardı. Ayrıca, takım yakın gelecekte yeni bir fabrika ve rüzgar tünelini de inşa edecek.

Silverstone’daki yarışı öncesinde konuşan takım sahibi Stroll, kendinin ve takımının Aston Martin’in Formula 1’de başarıya ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

“Eğer itilip kakılacaksanız, bu sporda ya da diğer herhangi bir sporda başarılı olamazsınız.”

“Her zaman doğru bildiğimin yanında durdum. Bu şirkete dünya şampiyonlukları için savaşmayı hedeflemeseydik bu kadar yatırım yapmazdım. Bu yüzden, bunu başarabilmek için kurallar dahilinde elimizden ne gerekiyorsa yapacağız.”

“Diğer takımlardan farklı bir şey yapmadık ve sadece harika bir organizasyon oluşturmaya çalıştık. Bir şeyin yanlış olduğunu düşündüğümde zaten bunun hakkında açık bir şekilde konuşurum.”

Ayrıca Stroll, takımın önümüzdeki iki yılda tamamlanacak olan yeni fabrikası ve rüzgar tünelinin rakiplerine karşı bir avantaj elde etmelerini sağlayacağını düşünüyor.

Aynı zamanda, takımın işe alım programıyla birlikte personel sayısının 500’den 800’e çıkmasının da doğru yönde bir adım olduğunun altını çiziyor.

"Her zaman teknik ve mühendislik alanında en yetenekli ve parlak kişileri işe alıyoruz. Sonuç olarak şirketimizdeki teknik ve mühendislik seviyesi çok yüksek olacak ve diğer F1 takımlarından daha iyi olmasa da en azından eşit düzeyde olacaktır."

“Şimdi neredeyse her hafta yeni üst düzey pozisyonlar için anlaştığımız yetenekli isimleri duyuruyoruz. Ayrıca, bu hafta bize katılan başka bir kıdemli isimli açıklayacağız."

Ancak yapılan büyük yatırımlara rağmen Stroll, Aston Martin'in Formula 1'de zirveye ulaşmasının biraz zaman alacağı konusunda gerçekçi bir tutuma sahip.

“Şu anda iyi bir noktadayız. Hepinizin bildiği gibi Mercedes'in rüzgar tünelini kullanıyoruz, bu yüzden en iyi rüzgar tünellerinden birindeyiz."

“Elbette kendi rüzgar tünelimiz olması kadar iyi değil ama sonuç olarak kötü bir rüzgar tüneli kullanmıyoruz."

“Bence 18-20 ay içinde ya da gelecek yılın sonunda farklı bir yerde olacağız. Diğer herhangi bir işte de olduğu gibi Formula 1'de de dört ya da beş yıldan önce kazanmayı gerçekçi bir şekilde düşünebileceğimizi sanmıyorum. Bence gerçekçi olmak gerekirse bize gereken süre bu kadar."

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