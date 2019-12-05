"Lawrence Stroll, Aston Martin'i satın alacak"

İngiliz Autocar'ın haberine göre Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, Aston Martin'de büyük bir hisse almayı düşünüyor.

Lance Stroll'un babası ve Racing Point'in sahibi olan Lawrence, iş dünyasında tanınmış bir isim konumunda yer alıyor ve toplam mal varlığının yaklaşık 2,4 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda sahip olduğu klasik Ferrari otomobil koleksiyonu, dünyadaki en eşsiz koleksiyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Şimdi Stroll önderliğindeki bir konsorsiyumun, Aston Martin'in hisse senetlerinin oldukça düşük seviyede olması ve araç satışlarının tahmin edilenden daha kötü seyretmesi durumundan faydalanarak, şirketten ciddi bir hisse satın almaya çalışacağı iddia ediliyor.

Gazeteciler açıklama için Stroll ve Aston Martin'le iletişime geçtiler ancak herhangi bir yorum yapılmadı. Genellikle bu süreçler basına açıklanmıyor ve bilgilerin yayılması istenmiyor. Bu yüzden açıklamanın reddedilmesi hiç de sürpriz değildi.

Efsanevi İngiliz otomobil üreticisinin piyasa değerinin yaklaşık 5,9 milyar euro olduğu tahmin edilirken, 2019’un ilk yarısında yaklaşık 95 milyon euro zarar ettikleri biliniyor.

Bu iddiadan kısa bir süre sonra Stroll'ün Aston Martin'i satın alması halinde bir sonraki adımın Racing Point'le ittifak olabileceği yorumları yapılıyor.

Böyle bir senaryo gerçekleşirse, bunun Red Bull Racing'in durumunu etkilemeyeceği düşünülüyor. Aston Martin şu anda Red Bull'un isim sponsoru. Ama aynı zamanda Red Bull Advanced Technologies, Aston Martin'e Valkyrie aracının gelişiminde yardım etti.