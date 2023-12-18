Lawrence Stroll, Aston Martin satış söylentilerine net bir yanıt verdi

Stroll'ün takımla ilişkisi, 2018'de o zamanlar Force India olarak bilinen iflas etmiş ekibi satın almasıyla başladı.

İngiliz otomobil üreticisine yaptığı yatırımın ardından takımın adı Racing Point ve ardından 2021 sezonu için Aston Martin olarak değiştirildi.

Stroll yönetimindeki ekip, yeni bir kampüs, rüzgâr tüneli ve simülatörün yanı sıra Aston Martin'in F1 Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşma hedefi doğrultusunda işgücünü önemli ölçüde arttırmak için büyük yatırımlar yaptı.

Ancak Stroll'un takımı satmak isteyebileceğine dair söylentiler 2023 sezonu boyunca devam etti. Azınlık hissesini özel sermaye şirketi Arctos Partners'a sattığının doğrulanması Stroll'un çıkış kapısına doğru ilerlediğine dair spekülasyonları artırdı.

Sky F1'den Craig Slater kısa süre önce Stroll ve Mercedes'in üçte birinin sahibi Toto Wolff gibi takım sahiplerinin F1 takımlarının değeri hızla artarken neden paraya çevirmek isteyebileceklerini anlayabildiğini söyledi. Ancak Stroll uzun yıllar boyunca burada olduğunu açıkça belirtti.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

The New York Times'a verdiği demeçte Stroll, "Eğer işi bırakmak üzereyseniz, yüz milyonlarca pound harcayıp, en büyük yeni Formula 1 kampüsünü inşa etmez ve en iyi 400 çalışanı işe almazsınız."

"Çok uzun bir süre için bu takımın çoğunluk hissedarı olmamak gibi bir niyetim yok. Bu gerçeklikten çok uzak. Aynı şey yol otomobili şirketi için de geçerli."

"Hiçbir yere gitmiyorum. Bu işleri uzun yıllar boyunca yürütmeyi planlıyorum. Her ikisinde de yolculuğun başındayım." dedi.

Aston Martin, F1 2023'ün başlangıcında performans açısından büyük bir adım attı. Ancak bunu sürdüremedi ve nihayetinde Markalar Şampiyonasında 5. sıraya kadar geriledi.

Red Bull'un şu anki F1 hakimiyetine yükselişinde kilit rol oynayan Honda'nın yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2026 yılında Honda motoruna geçmesi için yapılan anlaşma ile takım, F1 şampiyonluğu için beş yıllık planına devam edecek.