Lawrence, oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle F1'den ayrılıyor mu?

Lance Stroll iki hafta önce Suzuka'da olduğu gibi Katar sıralama turlarında da 17. oldu ve üst üste dördüncü kez ilk bölümde havlu attı.

Pite döndüğünde Aston Martin pilotu gözle görülür şekilde gergindi ve kameralar fizyoterapisti Henry Howe'un kendisine yaklaştığı anı çekti.

Howe, Stroll'e ağırlık kontrolüne gitmesi gerektiğini hatırlattı fakat Kanadalı pilot çok kızgındı ve kendisini çok sert şekilde itti.

Yaklaşık on dakika sonra Lance, sıralama turları sonrası röportajına katılmak zorunda kaldı ve kendisine yöneltilen dört soruya da tek heceli cevaplar verdi. Gününü de 'b*ktan bir gün' olarak yorumladı.

Lawrence Stroll için bu bir baş ağrısı, çünkü Aston Martin projesinin kesinlikle yükselişe geçtiği sezonda en büyük kaybı oğluydu. Kimse Lance'in Fernando Alonso ile aynı performansı göstermesini beklemiyordu ama yaz arasından sonra Stroll'ün performansının büyük oranda düştüğü bir gerçek. Dünkü tavırların, Lance'in karakterinin bir parçası olduğunu söyleyenler var ancak arka planda sorun olduğu ortada.

Tecrübesine rağmen bu kadar büyük bir farkla geride kalmak ve performans anlamında düşüşte olmak, Lance'in geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor. Çünkü bu performansı devam ettirirse, muhtemelen Aston Martin şampiyona dördüncülüğünü McLaren'a kaybedecek.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lawrence Stroll bir dönüm noktasında

Kanadalı iş adamı, kariyeri boyunca oğlunu yakından destekledi ve iş öyle bir noktaya geldi ki, bir F1 takımı bile satın aldı. Racing Point'ten Aston Martin'e geçiş büyük finansal yatırımlar gerektirdi fakat bu yatırımlar yavaş yavaş karşılığını vermeye başlıyor.

Üstelik Honda gibi büyük bir üreticiyi de 2026 için motor partneri olarak açıkladılar.

Fakat Lance'in performansı şu anda büyük bir soru işareti ve kendini kabul edilebilir pozisyonlara geri getirmeye çalışmak için beş yarış hafta sonu daha var. Fakat durum böyle olacak gibi durmuyor.

Eğer işler bu şekilde devam ederse, Lawrence ne yapacağına karar vermek zorunda kalabilir ki bu da Lance'in geleceğiyle ilgili şüphelere yol açtığı kadar, Aston Martin projesini de etkileyecek.

Aston Martin projesi sadece oğlu için bir kariyer fırsatı olarak düşünüldüyse, Lawrence F1'den çekilebilir.

Son haftalarda takımın satılabileceğine dair söylentilerin yayılması ve bir dizi potansiyel teklifin ortaya çıkması tesadüf değil. Son günlerde Aston Martin'in Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco (halihazırda takımın patrneri) ve yine Orta Doğu'dan büyük bir yatırımcıya satılabileceği ciddi şekilde konuşuluyor.

Lance'in kariyerinin ötesine geçen son bir senaryo daha var ve o senaryoda Lawrence F1'deki varlığını sürdürebilir, Lance Aston Martin'in WEC projesine dahil olabilir.

Tüm bunlar önümüzdeki süreçte netleşecek.

Lawrence Stroll Photo by: Motorsport.com / Japan