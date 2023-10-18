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Lawrence: "Lance bu yıl sadece şanssız"

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Lance'in bu yılki durumunu "şanssızlığa" bağlıyor.

Editör Ezel Tan
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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Kanadalı pilot yaz tatilinden bu yana henüz puan alamadı; Japonya'da arka kanat arızası nedeniyle yarıştan çekildi ve Singapur'da sıralama turlarında yaptığı büyük kazadan ötürü pazar günkü yarışta yer alamadı.

Aston Martin'in bu sezon elde ettiği 230 puanın büyük bir kısmı Fernando Alonso tarafından toplanırken, Stroll sadece 47 puana katkıda bulundu.

Kanadalı pilotun kötü sezonu aslında sezon öncesinde başladı; geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle bileğinden sakatlandı ve sezon öncesi testlerinde yer alamadı.

Sonrasında işler zaman zaman iyi gitse de, son dönem performansı epey hayal kırıklığı yaratıyor ve takımdan ayrılacağını söyleyenler bile var.

Ancak Sky Sports'a konuşan Lance'in hem patronu hem de babası Lawrence Stroll, oğlunun bu yıl çok şanssız olduğunu söyledi.

Stroll şu sözleri aktardı, "Lance yıla iki kırık bilekle başladı ve ilk altı yarıştan gerçekten çok zorlandı."

"Buna rağmen gerçekten kahramanca bir iş çıkardı."

"Sonrasında talihsiz şekilde kötü şansının kurbanı oldu ve motor arızaları ya da arka kanat arızası nedeniyle pek çok kez yarış dışı kaldı."

"Yarışların yarısında, elde ettiği sonuçların kendi yeteneğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Ne yazık ki şanssızlıklar yaşadı."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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