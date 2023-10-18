Lawrence: "Lance bu yıl sadece şanssız"
Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Lance'in bu yılki durumunu "şanssızlığa" bağlıyor.
Kanadalı pilot yaz tatilinden bu yana henüz puan alamadı; Japonya'da arka kanat arızası nedeniyle yarıştan çekildi ve Singapur'da sıralama turlarında yaptığı büyük kazadan ötürü pazar günkü yarışta yer alamadı.
Aston Martin'in bu sezon elde ettiği 230 puanın büyük bir kısmı Fernando Alonso tarafından toplanırken, Stroll sadece 47 puana katkıda bulundu.
Kanadalı pilotun kötü sezonu aslında sezon öncesinde başladı; geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle bileğinden sakatlandı ve sezon öncesi testlerinde yer alamadı.
Sonrasında işler zaman zaman iyi gitse de, son dönem performansı epey hayal kırıklığı yaratıyor ve takımdan ayrılacağını söyleyenler bile var.
Ancak Sky Sports'a konuşan Lance'in hem patronu hem de babası Lawrence Stroll, oğlunun bu yıl çok şanssız olduğunu söyledi.
Stroll şu sözleri aktardı, "Lance yıla iki kırık bilekle başladı ve ilk altı yarıştan gerçekten çok zorlandı."
"Buna rağmen gerçekten kahramanca bir iş çıkardı."
"Sonrasında talihsiz şekilde kötü şansının kurbanı oldu ve motor arızaları ya da arka kanat arızası nedeniyle pek çok kez yarış dışı kaldı."
"Yarışların yarısında, elde ettiği sonuçların kendi yeteneğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Ne yazık ki şanssızlıklar yaşadı."
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son Haberler
Ferrari, Austin için hazır
Ferrari, Austin için hazır Ferrari, Austin için hazır
Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"
Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi" Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"
Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"
Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım" Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"
Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"
Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız" Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar