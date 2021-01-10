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Formula 1 / Son dakika

Lawrence: "Lance, 21 yaşındaki bir sürücüye göre iyi bir iş çıkardı"

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Lawrence: "Lance, 21 yaşındaki bir sürücüye göre iyi bir iş çıkardı"
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Lawrence Stroll, oğlu Lance'in 2020'deki performansından övgüyle bahsetti ve genç bir sürücüye göre iyi bir iş yaptığını dile getirdi.

Son iki sezondur Racing Point'le mücadele eden Lance Stroll, bu iki yıllık süreçte toplam 96 puan aldı ve iki kez podyuma çıktı.

Genç sürücü, Türkiye'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu da aldı.

Kanadalı pilot, son dört yıldır Formula 1'de yarışsa da, henüz 21 yaşında ve gridin en genç sürücülerinden bir tanesi.

Aston Martin F1'in sahibi Lawrence Stroll, oğlunun performansından övgüyle bahsetti.

Stroll, BBC'ye verdiği demeçte, "Lance'in geçen yıl pist üstündeki performansı, 21 yaşındaki bir çocuk için son derece etkileyiciydi."

"Türkiye'de bir pole pozisyonu aldı, ki hepimiz ıslak zemindeki performansın araçtan çok sürücüye bağlı olduğunu biliyoruz. Yarışta da ön kanadının bir kısmı kırılana kadar 30 tur boyunca lider gitti."

"İki podyum aldı ve bazen şanssızdı. Mesela Mugello'da lastik patlattı, aksi takdirde bir başka podyum daha alırdı."

"21 yaşında olmasına rağmen mükemmel bir iş çıkardı, inanılmazdı. Her babanın oğlu için dileyeceği üzere, onu mutlu ettiği sürece yapabileceği en iyi şeyi yapmasını diliyorum, ki bence önemli olan da budur."

"Geçen yıl iyi bir aracımız vardı. Bu yıl Aston Martin sayesinde farklı bir heyecan ve motivasyonumuz olacak."

"Daha fazla insana sahibiz, yeni fabrikamız geliyor. Her şey heyecan verici ama geçen yılki performansı onun çok iyi şeyler yapabileceğinin bir göstergesiydi." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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