Lawrence Stroll, Aston Martin hisselerinin bir bölümü satmaya istekli

Lawrence Stroll, 2018 yazında o zamanki adıyla Force India ekibini yönetimden kurtardığından bu yana Silverstone merkezli ekipte kayda değer bir dönüşüme imza attı.

Stroll'ün F1 takımından bağımsız olarak sahibi olduğu otomobil şirketi Aston Martin'in 2021 sezonu öncesinde yeniden markalaşmasından bu yana takım, 2023'te Markalar Şampiyonası'nda beşinci sırayı alarak griddeki en rekabetçi güçlerden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Aston Martin geçtiğimiz mayıs ayında, 2026 yılında F1 bir sonraki büyük düzenleme değişikliğine gittiğinde şu an Red Bull'un motor tedarikçisi olan Honda ile teknik bir ortaklığa gireceğini duyurdu.

Stroll, iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'nun geleceğini Aston Martin'e adaması ve takımın şampiyonluğu hedeflediği 2026 sezonunun sonuna kadar çok yıllık yeni bir sözleşme imzalamasının ardından geçtiğimiz günlerde bir destek daha aldı.

Stroll'un takımın başarısından ve Formula 1'in artan popülaritesinden faydalanmak istediği ortaya çıkarken, ünlü iş dünyası kuruluşu Bloomberg, konuya aşina olan kişilere dayanarak Kanadalı milyarderin "yarış takımının yüzde 25'ini satmaya istekli olduğunu" iddia etti.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa göre Stroll, geçtiğimiz kasım ayında ABD'li özel sermaye şirketi Arctos Partners'a azınlık hissesini satmak için yaptığı anlaşmanın 1 milyar sterlinlik (1,3 milyar dolar) değerinin artmasını bekliyor.

Bloomberg'in aktardığına göre bir sözcü, "Zaman zaman ve son zamanlarda Arctos Partners yatırımının ardından, ekip ilgilenen taraflarla temasa geçiyor."

Sözcü her türlü görüşmenin gizli olduğunu ve henüz duyurulacak bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Lawrence Stroll'ün takımdaki hissesini satmaya hazır olabileceği iddiası, Red Bull'dan ayrılma niyetinde olduğunu bildiren Adrian Newey ile Aston Martin'de yakından ilgilendiğinin bilindiği günlerde geldi.

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Stroll'un Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newey'e bir sözleşme teklifi sunduğu iddia edilmiş, daha önce Williams'ta Newey ile birlikte çalışan F1 yorumcusu Peter Windsor ise 65 yaşındaki Newey'in teklifi reddettiğini öne sürmüştü.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Windsor, "Elbette hepsi Adrian Newey'e sahip olmak isterdi. Bu da belirtilmesi gereken bir nokta."

"Ferrari, Mercedes, Aston Martin hepsi Adrian Newey'i kesinlikle ister."

"Anladığım kadarıyla Aramco [Aston Martin'in isim sponsorları] ve Aston tarafından çok para teklif edilmiş ve o da bunu geri çevirmiş. Benim Aston'ın durumundan anladığım bu."

"Bu beni şaşırtmadı çünkü paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Adrian için paranın bir motivasyon olduğunu sanmıyorum."

"Bence önemli olan yarışmak, bundan keyif alıp almadığı ve hayatında yapmak istediği diğer şeylerle uyum sağlayıp sağlamayacağı ve şu anda ona bir milyar pound verseniz de bu çok fazla bir fark yaratmayacak."

"Bence 10 yıl önce, hatta belki sekiz yıl önce bile olabilirdi. Ama şimdi? Sanmıyorum, bence o noktayı geçti ve ne isterse, nasıl isterse yapabilir."

"Anladığım kadarıyla bunu çoktan reddetti, bu yüzden Aston'a giderse şaşırırım. Tabii ki bu hala bir olasılık." dedi.