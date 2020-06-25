Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Williams'la sözleşmesini fesh eden ROKiT, yeni sezonda Mercedes'in sponsoru olacak.

Takım, 2020 sezonu için tamamen yeni bir renk düzenine geçiş yapmıştı ve araçta ROKiT'in logoları artmıştı. Şimdi ROKiT ile yolların ayrılmasıyla birlikte hem renk düzeninin hem de ROKiT logolarının bulunduğu kısmın değişmesi gerekiyor.

ROKiT logoları zaten takımın internet sitesinden kaldırıldı ve Williams tarafından yayınlanan fotoğraflarda, yarış tulumlarında da logonun yer almadığı görüldü.

RaceFans'in özel haberine göre bu konuda bazı önemli gelişmeler var.

Formula 1'in resmi internet sitesinde yer alan fotoğraflarda, yarış tulumlarının göğüs kısmında İtalyan kahve markası Lavazza'nın logolarının yer aldığı görüldü. Lavazza uzun süredir Nicholas Latifi'nin sponsoru ve bu yıl başında Williams'la sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ancak ROKiT ile yolların ayrılmasıyla, Lavazza ile olan ortaklığın genişletildiği anlaşılıyor.

Nicholas'ın babası Michael Latifi'nin sahibi olduğu Sofina, Lavazza'nın ana tedarikçilerinden bir tanesi. Michael aynı zamanda bu yıl Williams'a kredi de verdi.

Motorsport.com daha önce Williams'ın lacivert renk düzenine dönebileceğini öğrenmişti. F1'in resmi internet sitesinde yer alan fotoğrafta normalde beyaz olan Lavazza logosunun lacivert renkte olduğu görüldü. Bu renk, Williams'ın 2000-13 yılları arasında kullandığı rengi anımsatıyor.

Bundan ötürü Williams'ın mevcut renk düzeninin karışımını kullanabileceği düşünülüyor.

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