Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!
Kısa süre önce bir açıklama yayınlayan Renault üst yönetimi, Laurent Rossi'nin artık CEO görevini üstlenmeyeceğini ve özel projelere odaklanacağını duyurdu.
Laurent Rossi son birkaç yıldır çok duyduğumuz bir isim, nitekim kendisi 2021 sezonu başlamadan önce bizzat Luca De Meo tarafında Alpine CEO'su olarak atandı.
Alpine'in isim olarak F1'e girişinden beri bu görevi üstlenen Rossi'nin ilk işi takımda bir yeniden yapılanmaya gitmek oldu, kendisinin döneminde Marcin Budkowski ve Alain Prost gibi isimler takımdan ayrıldı.
Sportif tarafta da birtakım değişiklikler olmuş, Fernando Alonso ve Oscar Piastri biraz sancılı bir sürecin ardından kaybedilmişti.
Rossi döneminde hedeflenen başarılara ulaşıldığını söyleyemeyiz, ilk olarak 2022 sezonunda şampiyonluğa oynamayı hedefleyen takım, sonrasında "100 yarışta şampiyonluk" gibi yeni bir parola belirledi.
Takımdan yapılan açıklamada görev değişikliğinin sebeplerinden söz edilmedi, ancak Rossi'nin bundan böyle Renault tarafında özel projelere odaklanacağı belirtildi.
Rossi'nin yerini yine takımın içinden biri alıyor: Şubat ayından bu yana mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı rolünde yer alan Philippe Krief.
Açıklamada tüm hizmetleri için Rossi'ye teşekür eden Luca De Meo, "Alpine'in başında geçirdiği bu iki yıl boyunca gösterdiği sarsılmaz bağlılığı için Laurent'e teşekkür etmek istiyorum.
"Laurent, marka için net ve iddialı bir strateji belirledi. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için Alpine'ı mümkün olan en iyi konuma getirdi. Alpine artık geleceğin markası olmaya hazır.
"Philippe, özellikle gelecek yıldan itibaren yeni araçlarımızın lansmanı için gereken liderlik niteliklerini, uzun deneyimini ve ciddi teknik bilgisini bizlere sunacak."
"Philippe ve ekibine Alpine'ı yeni zirvelere taşıma konusunda güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
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