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Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

İtalyan basınına göre Ferrari'deki çatlak büyüyor, görevden ayrılması beklenen bir sonraki isim Laurent Mekies.

Altay Gök
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Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?
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Frederic Vasseur yönetiminde sezona net bir şampiyonluk parolasıyla başlayan Ferrari'nin ilk yarıştan istediğini alamadığını söylemek oldukça mümkün.

Sıralama turlarında Red Bull'a oldukça yakın görünen takım, yarışta ise RB19'un temposuna yetişemediği gibi pist üstünde Fernando Alonso'ya da geçilerek Aston Martin'in bile gerisinde kaldı.

Daha da kötüsü, Charles Leclerc'in rahat bir üçüncülüğe giderken kontrol elektroniği arızasıyla yarışa veda etmesiydi; bu parçanın yarıştan hemen önce değiştirildiği de hesaba katılınca takım için çatlağın büyüdüğü görülebiliyor.

Büyüyen çatlağın arasına düşen ilk isim, Pazartesi günü istifasını sunan David Sanchez oldu. 10 senedir takımda yer alan Sanchez, son olarak Araç Konsept Şefi görevinde yer almaktaydı.

Sanchez'in ardından Gino Rosato ve Jonathan Giacobazzi gibi uzun süredir takımda yer alan iki isim daha istifa etti, dolayısıyla an itibariyle birçok kişi "sırada kim var" sorusunu sormakta.

Bu soruya cevap arayan Corriere della Sera gazetesinin iddiasına göre sıradaki isim yakından tanıdığımız biri: sportif direktör Laurent Mekies!

Habere göre eski takım patronu Mattia Binotto ile epey yakın çalışan Mekies takımdan ayrılmaya hazırlanmakta -ancak bu süreç, Vasseur tarafından Mekies'in bizzat F1 ofisine geçme ve Stefano Domenicali ile çalışma planlarının veto edilmesi sonucu şu anlık durma noktasında.

Bunun yanı sıra Aero Şefi Enrico Cardile'in de sözleşmesi gelecek sezon sona erecek ve Ferrari henüz bu konuda bir adım atmış değil, dolayısıyla kendisinin de geleceği belirsiz.

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