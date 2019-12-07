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Formula 1 / Son dakika

Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi

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Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ara 2019 10:07

Bu yıl hayatını kaybeden Niki Lauda, cuma günkü FIA Ödül Töreni'nde Yılın Kişiliği ödülüyle onurlandırıldı.

Mercedes'in üst üste altı şampiyonluk almasındaki önemli isimlerden birisi olan üç kez dünya şampiyonu Lauda, bu yılki Monako Grand Prix'sinden kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti.

Ancak hayatı boyunca taşıdığı ruh ve karakter, FIA tarafından Yılın Kişiliği Ödülü'yle onurlandırıldı.

Gecede Max Verstappen'in Britanya Grand Prix'sidne Charles Leclerc'le giriştiği savaş "Yılın Aksiyonu" ödülüne layık görüldü.

Verstappen törende, "Bu sadece yarış içerisindeki bir hamleydi, ama gerçekten çok mücadele ettik ve güzeldi. Biraz pist dışı vardı, tekerlekler dokundu, bence çok iyiydi. Normalde F1'de bu olmuyor." dedi.

Alex Albon gecede Yılın Çaylağı seçilirken, "Bu asla hayal edemeyeceğim bir şeydi. Toro Rosso için gelen teklif bir rüyanın gerçek olmasıydı." dedi.

Meksika Grand Prix'si, bir kez daha yarıştaki organizasyon ve pazarlama çabalarından ötürü Organizatörler Ödülü'nü aldı.

Pistin sahipleri ödülü son beş yılın tamamında almayı başardı ve önemli bir başarı yakaladı.

F1 CEO'su Chase Carey, Meksika'nın sürekli yeni fikirler denediğini ve bunun kilit faktörlerden birisi olduğunu söyledi. Carey, Meksika'nın bu yıl Hamilton'ı ve aracını, özel olarak kurulan asansörle podyuma çıkarmalarıyla bu ödülü hak ettiğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates with his trophy on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates with his trophy on the podium

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Jonathan Noble

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