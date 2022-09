Latifi'nin F1 kariyeri, neden internetteki esprili fotolardan daha fazlasını hak ediyor?

İlkbaharın sonuna doğru Alpine'in Oscar Piastri'yi Williams'ta yarıştırmayı planladığının ortaya çıkmasının ardından, Latifi'nin koltuğunun sallantıda olduğu netleşmişti.

Latifi'nin pist üstünde yaşadığı sıkıntılar, onun gelecek sene Williams'taki koltuğunu koruyabilmesi yolunda elini güçlendirmiyordu. Bu açıdan Cuma günü yapılan - sene sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki - açıklama sürpriz olmadı.

Diğer taraftan bu gelişme, Latifi'ye yarış kariyeri açısından bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak. F1'deki üç sezonunda Latifi, istediği sonuçları alamamış olabilir ancak o seneler aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirdi. F1 pilotu olma hayalinizi gerçekleştirmeye ve adım atmaya hazırlanan onca yıldan sonra kabullenilmesi zor bir süreçti.

Latifi, F2'de geçirdiği sezonların ardından hem özel hem de genel testlerde oldukça fazla sürüş yaparak 2020 F1 gridine dahil olmuştu. O sene Williams, kabus gibi geçen 2019 sezonunu geride bırakmaya ve diğer takımlarla aradaki farkı kapatmaya çalışıyordu. Bu, Latifi için işleri zorlaştıran etmenlerden birisiydi.

O sezonun COVID'den etkilendiğini ve Latifi'nin yarışlara çıkmasının Temmuz ayını bulduğunu ve garajın diğer tarafında George Russell gibi bir yetenek olduğunu da unutmamak lazım. Bir çaylak için bu kolay bir başlangıç değildi.

Latifi's 2020 F1 debut came after the pandemic pushed the start of the year to July

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images