Latifi'nin F1 kariyeri, neden internetteki esprili fotolardan daha fazlasını hak ediyor?

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İlkbaharın sonuna doğru Alpine'in Oscar Piastri'yi Williams'ta yarıştırmayı planladığının ortaya çıkmasının ardından, Latifi'nin koltuğunun sallantıda olduğu netleşmişti.

Latifi'nin pist üstünde yaşadığı sıkıntılar, onun gelecek sene Williams'taki koltuğunu koruyabilmesi yolunda elini güçlendirmiyordu. Bu açıdan Cuma günü yapılan - sene sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki - açıklama sürpriz olmadı.

Diğer taraftan bu gelişme, Latifi'ye yarış kariyeri açısından bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak. F1'deki üç sezonunda Latifi, istediği sonuçları alamamış olabilir ancak o seneler aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirdi. F1 pilotu olma hayalinizi gerçekleştirmeye ve adım atmaya hazırlanan onca yıldan sonra kabullenilmesi zor bir süreçti.

Latifi, F2'de geçirdiği sezonların ardından hem özel hem de genel testlerde oldukça fazla sürüş yaparak 2020 F1 gridine dahil olmuştu. O sene Williams, kabus gibi geçen 2019 sezonunu geride bırakmaya ve diğer takımlarla aradaki farkı kapatmaya çalışıyordu. Bu, Latifi için işleri zorlaştıran etmenlerden birisiydi.

O sezonun COVID'den etkilendiğini ve Latifi'nin yarışlara çıkmasının Temmuz ayını bulduğunu ve garajın diğer tarafında George Russell gibi bir yetenek olduğunu da unutmamak lazım. Bir çaylak için bu kolay bir başlangıç değildi.

Latifi's 2020 F1 debut came after the pandemic pushed the start of the year to July Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Latifi için ilk atılım, geçen yıl Williams'ın daha fazla performans bulmaya başlamasıyla ve orta grubun arkasına yerleşmesiyle geldi. Macaristan'daki karmaşık yarış, Latifi'nin ilk F1 puanlarını yedinci olarak almasını sağladı ve Latifi, Williams'ın iki yıldan uzun süredir ilk puanını aldı. Russell'ın gözyaşları o günün en önemli anısı olabilir ancak Latifi'nin çabaları da önemliydi. Spa'da yağmur yağdığında bir puan daha geldi. Latifi, güçlü sıralamanın ardından yarım puan verilen yarışta 9. olmayı başardı.

Sonrasında ise Abu Dhabi GP'de olanlar...

Geçen sezonun finalinin bir bütün olarak F1 üzerindeki etkisi çok iyi biliniyor. Ancak Latifi bazen bu hikayede unutulmuş olan adamdır. Tartışmalar başladığında, kendisini gülünç suçlamalara, tacize ve hatta ciddi bir şekilde kendi güvenliğinden endişe etmesine neden olan ölüm tehditlerine maruz buldu. Basitçe hata yapan bir yarış pilotunun internet trollerinin bu tür vahşi saldırılarına maruz kalması gerçekten mide bulandırıcıydı.

Latifi, Abu Dhabi'de yaşananları geride bırakmak için çalışmış olabilir ancak bunu söylemek, yapmaktan daha kolay. Elit sporcular antrenmanlarında ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, yaşanan bu tür şeylerin herkes üzerinde büyük bir zihinsel etkisi olacaktır. Williams F1 takım patronu Jost Capito, The High Performance Podcast'e yakın zamanda verdiği bir röportajda, Abu Dhabi'nin etkilerinin Latifi'nin sezon başındaki formunu etkilediğini düşündüğünü söylemişti.

Capito, "Aşırı zordu. Bu tür bir olayı yaşamayan hiç kimse, nasıl hissettirdiğini bilemez. Sosyal medyanızı kapatsanız bile, hâlâ o tür paylaşımları gören insanlarla iletişim halinde oluyorsunuz. Bunun devam ettiğini ve ondan uzaklaşamayacağınızı biliyorsunuz."

"Yaşananların onun sürüşünü etkilediğinden eminim. Buna kesinlikle ikna oldum. Bunu anlayabiliyorum, bu yüzden ona tüm sezon boyunca güven ve destek verdik." dedi.

Latifi was subjected to threats and abuse after his crash caused the title-deciding safety car at Abu Dhabi Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Latifi'nin takım arkadaşına karşı performans konusunda yaşadığı sorunlar, Russell'ın yerine Alex Albon'un geçmesinin ardından da devam etti. Latifi, bu sene kendi evi Kanada'da gerçekleştirilen yarışın ardından umutsuzdu ve pist üstünde keyif alabileceği hiçbir şeyin olmadığını söylemişti. Silverstone'daki şasi değişikliği, Latifi'nin daha önce sahip olmadığı rahatlığı ona sağladı ve Kanadalı pilot, Williams'ın kendisini o yarıştan sonra değerlendirmesini umduğunu dile getirdi. Ancak Monza'da son anda Albon'un yerine yarışa katılan Nyck de Vries'in puan alması, Latifi'nin takımda kalma umutları konusunda tabuta çakılan son çivi oldu.

Çok az kişi Latifi'nin son üç yıldaki yarış sonuçlarını allayıp pullandırabilir. Ancak o, ister Abu Dhabi'de yaşananlar sonucunda kendisine yakıştırılan GOATİFİ takma adı olsun, isterse sıralama sonuçları için yapılan şakalar olsun, F1 kariyerinin bir meme haline gelmesinden daha iyisini hak ediyordu.

Latifi'yi gelecekte ne bekliyor şu anda net değil. O, 2018'de F2'de yarışırken Force India ile antrenmana çıkmasından bu yana bir F1 takımı ile bağlantılı olmanın keyfini çıkarıyor. Latifi başka bir seride yarışma seçeneğini değerlendirirse, bu açıdan onun için büyük bir değişiklik olacak. Latifi, Hollanda GP hafta sonunda Williams'la yaptıkları görüşmeler netleşene kadar F1 dışındaki seçenekleri pek düşünmeyeceğini söylemişti. Bunun netleşmesinin ardından Latifi, IndyCar, Formula E ya da spor otomobil yarışları olsun, grand prix kariyeri duraksayan ya da sona eren pilotlar gibi başarıyı başka yerde bulabilir. Onun için birçok fırsat olacak.

Latifi artık, Williams ile çıkacağı son Formula 1 yarışlarından keyif almaya, F1'de yarışma deneyimini sürdürmeye devam edecek. Bu süreçte Latifi, Abu Dhabi'den sonra yaşananları daha rahat kafayla değerlendirerek, düşüncelerini sıfırlayabilir.

Hepsinden öte, hayatta F1 pilotu olmaktan daha önemli şeyler de var.