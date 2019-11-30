Latifi: “Zorlukları hafife almayacağım”

Formula 2’de yarışan 24 yaşındaki Latifi, bu yılın ardından Williams’ın yeni yarış Formula 1’deki yeni yarış pilotu olacak.

Latifi, bu sezon aktif olarak Grove merkezli ekip çalıştı ve altı Cuma antrenmanında Williams ile piste çıktı.

2020 sezonuna nasıl hazırlanacağına dair bir soruyu cevaplayan Kandakı pilot, “Eğer ilk kez Formula 1’de yarışıyorsanız ne olursa olsun bunun zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. ‪Gerçekten zor olacak‬. Ama genç sürücülerle çalışma konusunda büyük bir deneyime sahip olan ve bu konuda ünlenmiş bir takım için yarışacağım. Tarihsel açıdan Williams, Formula 1'in en başarılı takımlarından biri ve bence, iki başarısız yıl neler yapabileceklerinin bir göstergesi değil.”

“Burada çalışan herkese tamamen güveniyorum ve daha önce gördüklerime bakarsak, tüm sorunların üstesinden gelebilir ve pozisyonumuzu geliştirebiliriz. Umarım bunu yapabiliriz. Sadece rolümü yapmaya ve kendim için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırlanıyorum.”

“Tabii ki zorluklar olacak, onları küçümsemiyorum ve öğrenecek çok şeyim olduğunu biliyorum. Ancak bu yıl Williams aracını sürme fırsatım oldu ve bundan ne bekleyeceğimi biliyorum, ama aynı zamanda, ilk günden itibaren bu takımda rahat hissediyorum, evimde gibi hissediyorum. Bunun yeni bir takıma katılırken önemli olduğunu düşünüyorum. ”

“George Russell örneği, tüm zorluklara rağmen, yetenekli bir pilotun en iyi araçtan uzakta bile olsa kendini gösterebileceğinizi gösteriyor.”

“Kendi yolumla çalışacağım.Tabii ki George, güçlüydü ve gelecekteki rekabetimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki benim için iyi bir rehber olacak ve ilk önce ondan öğrenmek zorundayım, çünkü gelecek yıl artık çaylak olmayacak. Birlikte iyi çalışacağımızı düşünüyorum, elbette hangi sonuçları alacağımızı söylemek çok zor. Her halükarda, yeni aracımızdan mümkün olan her şeyi çıkarmaya çalışacağım .”

Claire Williams da Latifi’ye güveniyor.

“Nicholas'ın deneyimsiz bir sürücü olduğunu söyleyemem. Hayatının önemli bir bölümünde motor sporlarında yer aldı ve yarış araçları konusunda büyük bir deneyime sahip. George gibi mükemmel bir geçmişi var, çünkü alt kategorilerde başarılı şekilde yarıştı. Takımınız için işler iyi gitmiyorsa getirdiğiniz kişilerin kişisel özelliklerine daha dikkatli bakmalısınız.”

“Hem George hem de Nicholas, şu anda ihtiyacımız olan pilotlar. Takımın gelişiminde oynayacakları rollerin tamamen farkındalar. Ekibi motive etmek ve ilham vermek zorundalar, yetenekliler, bu yüzden sürücüler konusunda çok şanslı olduğumuza inanıyorum. ”