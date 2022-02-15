Latifi: "Yeni araçlarla sürüş sarsıntılı olacak"

Haberi dinle

Kanadalı sürücü salı günü gerçekleştirilen Williams'ın yeni FW44 aracının lansmanında konuştu. Yeni aracın renk düzeninde beyaz ve koyu mavinin yerini, daha açık bir mavi ile yer yer kırmızının aldığı görüldü.

Araç, yeni kurallar döneminin ilk sezonu için hazırlandı. Williams da yeni sezonda, geçtiğimiz yıl takımlar şampiyonasında sekizinci olmalarını sağlayan gelişimi devam ettirmeyi umuyor.

Yeni kurallar gereği zemin etkili araçların gelmesiyle, sürüş de farklı olacak. Latifi de, diğer sürücüler ile konuşmalarından anladığı kadarıyla alışmaları gereken çok şeyin olacağını düşünüyor.

Latifi, yeni araçları sürmenin fiziksel ve mental açıdan ne kadar zor olacağı sorusuna, "Bence aracı gerçekten sürmeye başlayana kadar bunu söylemek zor."

"Bazı beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bence birçok sürücü bazı nedenlerden dolayı sarsıntılı bir sürüş olacağını duyuyorlar. Belki fiziksel anlamda biraz daha zorlayıcı olabilir ve sürüş daha agresif olabilir."

"Ancak sezon öncesi antrenmanları açısından pek bir değişiklik olmadı, sadece olabildiğince fit olmaya çalışıyoruz çünkü o ilk gün, sizi her zaman mahvediyor."

"Heyecanla bekliyorum çünkü eğer daha zorsa, herkes için öyle olacak ve bizim daha iyi bir iş yapmamız için fırsat olacak." dedi.

Latifi, araç piste gerçekten indiğinde aracın dayanıklılığından emin olabilmeleri için, önümüzdeki hafta Barselona'daki sezon öncesi pist seansının (resmi olmayan test) iyi geçmesini umuyor.

26 yaşındaki sürücü, "Umarım yol kat ederiz çünkü bir aracı ne zaman sezon öncesi testine çıkarırsanız, yapmak istediğiniz ilk şey dayanıklılığın iyi olduğundan emin olmak olur."

"Bence Barselona araçtan maksimum performansı almakla değil, daha çok aracı, yeni kuralları ve potansiyelini anlamakla geçecek."

"Aero platformunu anlamak yeni nesil araçların en büyük değişikliklerinden biri. Bu nedenle hem takım, hem sistemler hem de sürücüler için rahat olmak ve güven kazanmak adına olabildiğince fazla tur atmaya çalışılacak."

"Bahreyn'e gittiğimizde performansa daha fazla odaklanabileceğiz, sınırları zorlayacağız ve yarış hafta sonuna hazırlanacağız." dedi.