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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Latifi, yaşadığı sorunların özgüvenden ibaret olmadığını düşünüyor

Williams pilotu Nicholas Latifi, kendi aracının takım arkadaşı Alexander Albon'un aracıyla aynı performansı gösterebileceğinden emin değil.

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Latifi, yaşadığı sorunların özgüvenden ibaret olmadığını düşünüyor
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Formula 1'deki üçüncü sezonunu geçirmekte olan Latifi, yeni takım arkadaşı Alex Albon'un hem tempo, hem de sonuç anlamında bir hayli gerisinde kalmış durumda.

Geçen hafta sonu ilk kez kendi evinde piste çıkan ve ancak 16. olabilen Latifi, "Keyif alabileceğimiz bir yarış değildi."

"Hafta sonunun başlangıcından itibaren hız anlamında eksiğimiz vardı. Düşük yakıt yüküyle, yüksek yakıt yüküyle, lastikler iyiyken, lastikler kötüyken, hiç fark etmiyor. Diğerlerine göre çok uzaktayız."

"Önümüzdeki iki haftayı kullanmalı ve sorunlarımızı anlamaya çalışmalıyız, bir şey bulabilecek miyiz diye bakmalıyız."

"Bana göre sorun aracın temellerinde, çünkü hiçbir koşulda -hatta önümüz tamamen boşken bile- rekabet edebilecek bir tempo tutturabildiğimi hissetmiyorum. Bu yüzden Silverstone'a gitmeden önce her şeyi sıfırlamayı deneyecek ve yeni bir yol çizeceğiz." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

İlk yarışlarda yeni araca tam olarak güvenemediğini itiraf eden Latifi, çok daha büyük sorunlar yaşadığını düşünüyor.

Latifi "Yaşadığım sorunların sürüş stilinden çok daha büyük olduğunu hissediyorum. Elbette ilk yarışlarda araca güvenemediğim için birtakım problemler yaşadım, geride kalma nedenlerimden biri de bu olabilir."

"Ancak yalnızca bu perspektiften bakmamam, çok daha ötesine bakmam lazım, nitekim iyi bir tempo tutturabilmiş değilim. Bazen verilere bakıyorum ve onun [Albon] yaptıklarını kendi aracımla yapabileceğini hissetmiyorum, bu hiç hoş bir duygu değil.

"Dolayısıyla, önümüzdeki iki haftalık arayı neleri analiz edebileceğimizi görmek için kullanacağız." dedi.

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