Latifi, Williams'la yaptığı testten memnun ayrıldı

Abu Dhabi lastik testinin ikinci gününde Williams direksiyonuna geçen isim Nicholas Latifi'ydi ve gelecek yıl yarış koltuğuna oturacak olan Kanadalı pilot, gün boyunca 107 tur atmayı başardı ve 2.984 saniye geride 10. oldu.

Günün ardından konuşan Latifi, testten memnun ayrıldığını dile getirdi.

"2019'da bazı testler yaptım ama o zaman sadece bir set lastik oluyordu. Daha önce de 2020 lastik setiyle çalıştım, fakat piste bağlı olarak durum değişiyor. Anladığım kadarıyla, en azından padoktaki genel görüş bu lastiklerin daha az aşındığı fakat aracın ön tarafında daha az yol tutuş olduğu yönünde. Gelecek olarak biraz daha yavaşlar."

"Yine de bu, sadece bir lastik testi ve mümkün olan en yüksek mesafeyi tamamlamaya çalıştım. Farklı prosedürler ve bunu gibi şeyler yaptım. Ama günün sonunda 2019 lastikleriyle kıyaslamak zordu çünkü 2019 lastikleriyle çok fazla çalışmadım."

"İlk kez sezon öncesi testlerinde yer aldım ancak tüm hayatım boyunca yaptığım şeye benzerdi. Çünkü her zaman yüksek seviyeli şampiyonalarda yarıştım. Bugünün ardından boyun kaslarımda daha fazla çalışmam gerekecek! Ama temelde her şey aynı olacak."

"Fabrikada kışın çok fazla zaman geçireceğiz. Formula 1'de üzerinde çalışmanız ve ilk yarış için öğrenmeniz gereken çok fazla prosedür var. Formula 2'de yapabileceğimden çok daha fazla hazırlık yapacağıma inanıyorum."

Williams'ın ilerlemesi hakkında ise, "Bence en iyi cevabı Melbourne'deki sıralama turlarında alacağız. İyimseriz ve ileriye doğru büyük bir adım atacağımıza inanıyoruz ama yine de ne kadar büyük olacağını kestirmek zor. Takımların geri kalanı da kışın çok gelişecek ve bu yüzden farkı ne kadar azaltabileceğimizi ve hatta hangilerinin önüne geçebileceğimizi bilmiyorum." dedi.