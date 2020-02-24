Latifi: "Williams'ın tüm sorunları çözülmüş değil"

Williams, geçen hafta Barselona'da yeni FW43 ile genel olarak umut verici bir ilk test geçirmişti. Buna karşılık Latifi, Cuma günü bir Mercedes motorundaki sorun nedeniyle önemli bir vakit kaybetti.

Kanadalı çaylak sürücü, Grove merkezli ekibin 2019 sezonundaki felaket başlangıca kıyasla önemli bir adım attığını kabul etti, ancak yapılması gereken daha fazla iş olduğunu dile getirdi.

"Kesinlikle olumlu işaretler var. Araçta yine olumsuz olan bazı şeyler de var, yani denememiz ve çözmemiz gereken bazı şeyler. Geçen yıl yaşadığımız birkaç sorun var, tüm problemler çözülmedi. Q1’den çıkmak için biraz daha fazlasını bulmalıyız."

Geçen yıl altı antrenman turuna çıkan Latifi, takımın geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu kabul etti.

"Biraz saçma gelebilir, fakat her şeyin zamanında hazır olması ve testin ilk gününde dışarı çıkmak için yeşil ışığı beklemek, özellikle geçen yıl olanlardan sonra takımın için büyük bir psikolojik destek oldu.

"İlk gün aracı kullandıktan sonra ilk izlenimlerim bunun ileriye atılmış bir adım olduğu yönündeydi. Bir sürücü olarak bunu hissetmek harika çünkü kış boyunca çocuklar çok fazla çalıştılar ve bunun karşılığını almış oluyorsunuz."

"Burada sorulması gereken soru, bunun ne kadar büyük bir adım olduğu. Elbette diğer tüm takımlar bir adım öne gitti ve gerçek tabloyu ilk birkaç yarışın ardından öğreneceğiz. Sadece bekleyip görmeliyiz."

Latifi, ilk geri bildiriminin takım arkadaşı George Russell ile benzer olduğunu söyledi.

"Geçen sene ilk seansta onların yanında sürdüğümde ya da lastik testlerindeyken, hatta çaylak testlerinde olduğumda bile, her zaman yarış pilotlarının söylediklerine çok benzerdim."

"Ve bugüne kadar sürüş yaptığım bir buçuk gün hakkında konuşursak, tam olarak onun hissettiklerini yansıtıyorum. Sanırım bu, takım için iyi bir şey. Aracı geliştirmek için net bir yönleri olacak."

Çaylak sezonu için hedeflerinden bahseden Latifi, ilk hedefinin Russell'ın temposuna ayak uydurmak olduğunu söyledi.

"Bence pozisyon ve benzeri şeyler açısından hedefler belirlemek biraz zor, çünkü ikinci testin sonuna kadar, tam olarak nerede olacağımızdan emin olamayacağız

"F1'deki en büyük kriterin her zaman takım arkadaşınız olduğu söylenir, çünkü aynı araçta olursunuz. George gibi çok iyi bir takım arkadaşım var, bu yüzden yan yana yarışmayı ve ona karşı mücadele edip, neler yapabileceğimi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yüzden şu anda hedefin mümkün olan en kısa sürede onun hızını yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası F1'e çaylak olarak geliyorum ve elbette ilk yarışlarda bir avantajı olacak. Umarım olabildiğince hızlı şekilde onun hızına yaklaşabilirim."

Latifi, Russell'ın bir çaylak için çok iyi hazırlandığı fikrini kabul etti.

"Formula 1 araçlarını kullanma konusunda zaten bir deneyimim olması kesinlikle bir avantaj."

"Bence kesinlikle çaylak olarak spora giriş yapmak için zor bir sene. Sezon öncesi testler iki gün daha da kısaldı ve sezon içi test bulunmayacak. Bu durum işimi daha da zorlaştıracak çünkü her sürücüye toplam 3 gün hak veriliyor gibi olacak."

"Ancak aynı zamanda bu seneye gelirken kendimi hazır hissediyorum, sadece geçen sene takımla yaptığım işten dolayı değil ancak genel Formula 1 deneyimi olarak da bir önceki seneye göre daha iyi hissediyorum."