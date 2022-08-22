Latifi, Williams'ın 2023 kararını yeniden gözden geçirmesini umuyor

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Latifi, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene takım arkadaşı olan Alex Albon'a da yeniliyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen 13 sıralamanın 11'inde Albon önde yer alırken yarışta ise durum 10-3 şeklinde Albon'un lehine. Albon ayrıca takımın şu ana kadar kazandığı 3 puanı kazanan isim oldu.

Yeni F1 araçlarına alışma konusunda zorlanan Latifi, Britanya GP'de şasisinin değiştirilmesi ve son güncellemeleri almasıyla biraz daha hızlandı.

Latifi bu yüzden, takımın 2023 kararını vermeden önce son 4 yarıştaki performansını incelemesini istedi.

Latifi, "Şu anda hafta sonları bulunduğum pozisyonu bilerek çok daha rahat hissediyorum. Bildiğim şekilde sürebilirsem ve araçtan maksimumu alabilirsem, bu durumda performansım olması gerektiği yerde yani F1'de kalmayı hak ettiğim seviyede olur."

"Ancak sene başında durum öyle değildi. Geçmiş yarışları, performans değişikliğini reddedemeyeceğimiz bir pozisyonda olduğumuzu açıkça ifade ettim. Kendime daha fazla baskı kuruyorum çünkü performansım artık takımın beni değerlendirmesi için ortada."

"Bu yüzden artık kendime daha fazla baskı uyguluyorum ancak baskı her zaman orada olacak. Yapabileceğimi biliyorum ve hissedebiliyorum. Son yarışlarda bunu kendime gösterdim. Bu yüzden evet, şu anda baskı üstümde. Ancak burası F1, öyle değil mi?" dedi.

Latifi, Britanya GP'de aracında yapılan değişikliklerden önce de gelişme kaydettiğini hissettiğini, öncesinde FW44'te rahat hissetmediğini, bu yüzden kendi evindeki yarıştan sonra moralinin bozulduğunu söyledi.

Latifi, "Montreal'den ayrılırken hiçbir konuda ilerleme kaydedememiştik. Performansın neden bu kadar yavaş olduğunu anlayamıyorduk. Montreal'den ayrıldığımda kafam karışmıştı ve hayal kırıklığı yaşıyordum. Avustralya muhtemelen sıkıntılıydı çünkü Suudi Arabistan'daki iki kazaya kadar yaşadığım zorluklar dışarıdan görülmüyordu. Net bir ilerleme ya da gelişebilmemiz için net bir yol yoktu."

"Bunu aşabilmek için Silverstone'da şasiyi değiştirdik. O yarıştan beri performansım yeniden iyileşti. %100 şaside sorun olduğunu söylemiyorum ancak %99.9 bir şeylerin doğru olmadığı konusunda ikna oldum. Bu ister kullandığım parçaların kombinasyonu, ister uyumu olsun, öyle olduğunu görüyoruz. Bazen bu tür sorunlar olabileceğini ya da şasi ile alakalı sorun olabileceğini biliyoruz. Tam olarak bilmek zor."

"Ancak gerçek şu ki ben Silverstone'dan beri kendimde bir şey değiştirmedim. Aracı hissedemediğim için Montreal'den aşırı demoralize bir şekilde ayrıldım. Silverstone'dan itibaren ise her şey çok daha iyi oldu."

"Performansımız rekabetçi olmasa bile, en azından artık aracı hissedebiliyorum. Aracı sınırda kullanırken rahat hissediyorum. En büyük fark bu."

"Avusturya'daki güncellemelerle sıralamalarda ve yarışta olmam gereken yerdeydim. Paul Ricard'da da benzer durumdaydık." dedi.

Latifi, takımın kendisi yerine başkasıyla anlaşacağı söyleniyor olsa da pilot pazarıyla ilgilenmediğini ve gösterdiği performansla kendisini takıma kanıtlamak istediğini söyledi.

Latifi, "Yapabileceğiniz tek şey, kendinize odaklanmaktır. Olası negatif sonuçları düşünmek kesinlikle yardımcı olmaz. Bu sporda her zaman havada bir şeyler vardır ve bunlardan çoğu kontrolünüzde bile değildir. Çünkü bunlar başka pilotun performansına da bağlı olabilir."

"Yapabileceğim tek şey kendi performansıma odaklanmak ve takıma neler yapabileceğimi, burada kalmak istediğimi göstermek."

"Herhangi bir sürücü, pozisyonunun kesinleştiğine dair güvenlik ve güvenceye sahip olmanın yardımcı olmadığını söylerse yalan söylemiş olur. Ancak bu, en iyi sürücüler için bile Formula 1'de her birkaç yılda bir gündeme gelen konudur." dedi.