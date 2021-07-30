Latifi, Williams'ın 2022 pilot kararını yakında verilmesini beklemiyor

Williams, son iki yıldır George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışıyor fakat Russell'ın yıl sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Latifi'nin geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi.

Genel görüş Latifi'nin takımda kalacağı yönünde çünkü Kanadalı pilot şimdiye kadar Russell'ın gölgesinde kalsa da, finansal anlamda takıma önemli partnerler getirmiş durumda. Ayrıca performansı zaman zaman iyi görünüyordu.

Takımların büyük kısmı 2022 kararlarını yaz arasında verecek gibi görünüyor ve Latifi, yaz arası bitene kadar herhangi bir hamle beklemediğini, hatta kararın daha geç alınacağını düşündüğünü dile getirdi.

Geleceğinin Belçika civarında netleşip netleşmeyeceği sorusuna Latifi, "Benim açımdan kesinlikle böyle bir zaman çizelgesi yok."

"O zamana kadar öğrenmeyi beklemiyorum ve açıkçası sezonun henüz ilk yarısına yeni geldik, yani önümüzde hâlâ gidebileceğimiz çok fazla yarış var."

"Sadece işimi yapmaya odaklanıyorum ve performansımı arttırmaya çalışıyorum."

"Bunun sezonun biraz daha ilerisinde olmasını bekliyorum." yanıtını verdi.

Gelecek yıl için Williams'ın pek çok pilotla temas halinde olduğu zaten açıklanmıştı. Latifi'ye, takıma gelecek ismin nasıl biri olması gerektiği soruldu.

Latifi bu soruya şöyle yanıt verdi: "Açıkçası hızlı olmak muhtemelen en önemli şeylerden birisi. Her ne kadar gelecek yıl büyük bir atılım yapmayı umsak da ve bu konuda iyimser olsak da, ki önümüzdeki yıl büyük bir adım atmamızı ben de umuyorum, bu adım istediğimiz kadar büyük olmayabilir. Yani gelecek yıl şampiyonluk veya yarışlar kazanmayı bekleyen bir sürücü varsa, bu doğru olmayabilir."

"Yani takımda, bir tür inşa döneminde olduğunuzu bilen birine sahip olmanız gerekiyor. Sabırlı olabilecek, mühendislere yol gösterebilecek, fabrikada mühendislerle doğru şekilde çalışıp, onlara liderlik edebilecek biri olmalı. Yeni araçlar, hepimizin geçtiğimiz yıllarda alışkın olduğundan farklı olacak. Bu yüzden bir nevi açık fikirli, olmak, açık bir yaklaşım sergilemek ve takımı ileriye götürmek için istekli olmak gerekiyor."

Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images