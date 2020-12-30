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Formula 1 / Son dakika

Latifi, Williams'ın 2020'deki gelişiminden etkilendi

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Latifi, Williams'ın 2020'deki gelişiminden etkilendi
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, Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, her ne kadar göze çarpmasa da İngiliz ekibin bu yıl önemli bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Williams, uzun Formula 1 macerasında ilk kez bir sezonu puansız şekilde tamamladı ve 10 takım arasında sonuncu oldu.

Yine de İngiliz ekip, zaman zaman orta grubun sonunda yer alabilecek hıza sahipti ve özellikle George Russell, sıralama turlarında iyi performans sergiledi.

İngiliz pilot, Haas ve Alfa Romeo pilotlarını düzenli olarak geride bıraktı ve dokuz kez sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Bu yıl takıma katılan Nicholas Latifi, sıralama turlarında çok geride kalsa da, yarışlarda nispeten daha iyiydi ve üç kez 11. sırada finiş gördü. 

Kanadalı pilot, Williams'ın bu yıl iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Latifi, "Bu yıl bazı pistlerde kaydettiğimiz gelişim gerçekten etkileyiciydi."

"George, Bahreyn'in klasik versiyonunda geçen yıla göre 2.5 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı."

"Bu, yıldan yıla gelişim anlamında Formula 1'de duyulmamış ya da eşi görülmemiş bir şey. Eğer biraz daha fazlasını yapabilseydik o zaman daha da iyi olurdu ve bizi orta gruptaki savaşa biraz daha yaklaştırırdı." dedi.

Latifi, 2022'deki kurallara odaklanmalarına rağmen, gelecek yıl iyi bir ilerleme kaydetmelerinin mümkün olduğu görüşünde.

"Farkı kapatmaya devam edeceğimize eminim. Orası kesin."

"Önümüzdeki sezon şasinin büyük ölçüde değişmeyeceğini ve gelişimin normal bir yıldaki gibi olmayacağını biliyoruz. Ayrıca 2022'de yeni kurallara geçecek olmamız da durumu etkiliyor."

"Elbette aracı geliştirmek istiyoruz, ancak homolog olan, yani sizin değiştirmenize izin verilmeyen çeşitli kısımlar var. Oysa araçta bazı temel zayıflıklar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden istediğimiz performans seviyesini elde etmek bizim için o kadar da kolay değil."

"Ama kesinlikle aracı geliştirebileceğimiz bazı parçalar da var. Önceki iki yarışta [Bahreyn'de]  gelecek yıl için aracı geliştirmemizi sağlayacak bazı yeni parçalar test ettik. Farkı kapatacağımıza eminim."

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Editör Kemal Şengül

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