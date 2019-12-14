Latifi: "Williams'a inanıyorum"

Williams geride kalan iki yıllık süreçte gridin en yavaş takımın konumunda yer alıyordu ve bu yıl sadece bir puan alabildi.

İngiliz ekip gelecek yıl George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacağını açıklamıştı.

Formula 2'de geçirdiği yıllardan sonra Formula 1'e adım atacak olan Latifi, Williams'a olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Latifi, “Formula 1'deki ilk sezon her zaman için zordur. Ama genç yarışçılarla çalışmayı bilen iyi bir takım adına yarışacağım."

"Williams, Formula 1'deki en başarılı takımlardan biri. İki başarısız sezon, takımın tarihini değiştirmiyor ve potansiyelini ortaya koymuyor. Takıma inanıyorum. Gördüklerime bakarsam, bence Williams sorunları çözecek. Umarım daha yüksek pozisyonlar için savaşabiliriz." dedi.

Buna rağmen Latifi, kolay bir yıl beklemediğini de kabul ediyor.

"Formula 1'in karmaşıklığını hayal ettiğimizde, çok fazla şey öğrenmem gerektiğini biliyorum, ama bu yıl Williams ile birkaç kez piste çıktım ve neler olacağını biliyorum."

"Williams'ta kendimi rahat hissediyorum. Hemen evimdeymiş gibiydim ve yeni bir takıma geldiğinizde, özellikle de bu, bir Formula 1 takımıysa gerçekten önemlidir. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen