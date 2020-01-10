Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı
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Nicholas Latifi, Williams fabrikasına gitti ve 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.
Williams yeni sezonda George Russell ve Nicholas Latifi ikilisiyle yarışacağını açıklamıştı.
Yeni araçların lansmanına yaklaşık 1 ay kala pilotlar ve takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.
Latifi bugün Williams fabrikasını ziyaret etti ve yeni araç için koltuk ayarı yaptı.
Son dönemde McLaren, Renault ve Mercedes pilotları 2020 aracı için koltuk ayarı yapmıştı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı
paylaşım
yorumlar
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12 Mar - 15 Mar
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