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Formula 1 / Son dakika

Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı

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Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 17:53

Nicholas Latifi, Williams fabrikasına gitti ve 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

Williams yeni sezonda George Russell ve Nicholas Latifi ikilisiyle yarışacağını açıklamıştı.

Yeni araçların lansmanına yaklaşık 1 ay kala pilotlar ve takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.

Latifi bugün Williams fabrikasını ziyaret etti ve yeni araç için koltuk ayarı yaptı.

Son dönemde McLaren, Renault ve Mercedes pilotları 2020 aracı için koltuk ayarı yapmıştı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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