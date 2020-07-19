Latifi: "Williams gerçekten çok gelişti"

Nicholas Latifi, henüz üçüncü Formula 1 yarışında sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

George Russell ise arka arkaya ikinci kez ikinci bölüme kalmayı başardı. Hatta üçüncü bölüme kalmaya da çok yaklaştı.

Geçen yıl açık ara sonuncu olan İngiliz ekip, geçen yıldan 1.3 saniye daha iyi bir zaman turu attı.

Latifi, "Genel anlamda ilk kez ikinci bölüme kaldığım için çok mutluyum. Bu yüzden bunu gerçekleştirmiş olmak hoş bir şey. Takım açısından da öyle. Sanırım yaptığımız inanılmaz işin ve ilerlemenin kabul edilmesi gerekiyor çünkü tamamen normal şartlarda iki araçla birden ikinci bölüme kaldık."

"George neredeyse üçüncü bölüme kalıyordu, çok yakındı. Yani evet, takımdaki herkesi tebrik etmek gerekiyor. George'a biraz daha yakın olamadığım için kişisel olarak hayal kırıklığı yaşadım. Biraz daha fazlasını yapabilirdim." dedi.

Latifi, yarışla ilgili soruya,"Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Neler olacağını göreceğiz. Bu, büyük bir bilinmeyen. Son iki sıralama turlarına bakarsak, yarışa kıyasla daha fazla performansımız vardı. Yarın biraz karmaşık koşullar olursa buna hayır demem."

"Gördüğünüz gibi puanlardan birkaç sıra uzakta kalmaya devam ediyoruz. Burası geçiş yapmanın kolay olduğu bir pist de değil. Umarım biraz daha rekabetçi oluruz."

Latifi, pistin araçları için daha iyi olduğunu da söyledi.

“Elbette sonuçtan memnunum, çünkü ilk defa ikinci bölüme kalıyorum. Takım harika bir iş çıkardı. Ama aynı zamanda bu pistin aracımız için daha uygun olacağını da biliyorduk"

"Ama ikimiz de hakkımızla ikinci bölüme kaldık ve bu, takımın büyük bir ilerleme kaydettiği anlamına geliyor."

"Daha yüksek bir sonuç elde edemediğim için üzgünüm, çünkü daha fazlasını bekliyordum. Ancak sonuçtan oldukça memnunum. Tüm mükemmel çalışmaları için çocuklara teşekkür etmek istiyorum."