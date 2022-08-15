Latifi: “Vettel sadece F1'in değil, herkesin iyiliğini istiyor”

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Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, bu sene sonunda emekli olacağını açıklamıştı. On beş senedir aralıksız yarışan Alman sürücü, hem sporun içinde hem de sporun dışında çeşitli konularda bilgi sahibi ve çevre sorunları konusunda oldukça saygın bir figür haline geldi.

Vettel’in en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi, spordaki güvenlik. Bu da Grand Prix Sürücüleri Birliği’ndeki (GPDA) direktörlük rolüyle tamamen bağlantılı bir durum.

Bu sezonki Avusturya Grand Prix’si öncesinde Vettel, sürücüler ve hakemler arasında çıkan bir tartışmanın ardından sürücüler toplantısından izinsiz şekilde ayrıldığı için FIA tarafından 25 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Williams sürücüsü Latifi, Vettel’in özellikle tehlikeli sosis kerblerin kaldırılması gibi konular söz konusu olduğunda tüm sürücüler adına konuşmaya hazır olmasına duyduğu hayranlığı belirtti.

Motorsport-Total’e konuşan Latifi, “Sebastian, kesinlikle sesi en çok çıkan sürücülerden biri. Her zaman fikrini söylüyor ve bir fikri olduğunda bunu hakemlere iletiyor.”

“Özellikle sürücülerin güvenliği konusunda sadece F1 sürücülerinin değil, alt serilerdeki sürücülerin güvenliği hakkında da konuşuyor.”

“Örneğin sosis kerbler. Araçlarımız, diğer alt seri araçlarına göre bunların üzerinden çok daha iyi geçiyor. Geçtiğimiz senelerde bazı sürücülerin bu sebeple sakatlandığını gördük. Hep ilk konuşan ve bu kerblerden kurtulmak için yetkilileri zorlayan kişi o oldu.”

“Bu, diğer konularda da geçerli. Bu da GPDA direktörlüğü görevini uzun süre üstlenmeye istekli olduğunu ve sporun geleceği ile sürücülerin iyiliğini önemsediğini gösteriyor.”

“Bu ayrıca onun ne kadar iyi bir insan olduğunu da gösteriyor. Çünkü bir Formula 1 sürücüsü olarak zaten yoğun olan hayatının üzerine bu iş de ekleniyor.” ifadelerini kullandı.