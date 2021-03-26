Latifi ve Russell, rüzgar nedeniyle Bahreyn'de "zorlu" bir hafta sonu bekliyor

Williams'ın bu yıl rüzgara karşı daha duyarlı bir araç tasarladığı biliniyor ve takım, testlerdeki rüzgarlı koşullarda epey zorlanmıştı.

Merak edilen konulardan bir tanesi Williams'ın yeniden puan alıp alamayacağı. George Russell ve Nicholas Latifi, bu konuda iyimser konuşsalar da, bunun bu hafta sonu gerçekleşeceğini düşünmüyorlar.

Latifi, "Daha önce de belirttiğim üzere testlere baktığımızda şu anda büyük varsayımlarda bulunmak çok zor. Test gününün ardından da söylediğim üzere oldukça zorlu bir gündü. Rüzgar sürüşü çok tutarsız yapıyordu ve bu hafta sonu bu hisse sahip olmayı umduğumu söylersem yalan söylemiş olurum. Yine de çoğu yarışta böyle rüzgarlar olmayacak. Bu yüzden beklentiler konusunda gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ikimiz de puan için mücadele etmek istiyoruz. Ancak bu araç geçen yılki aracın bir evrimi ve onunla arasında çok fazla benzerlik var. Elimizden geleni yaptık ancak bizim için büyük bir mücadele olacak. Geçen yıl gördüğümüz üzere diğerlerinden daha rekabetçi olacağımız bazı hafta sonları olacak. Bu fırsatlar oluştuğu zaman, bunlardan en iyi şekilde faydalanmalıyız." dedi.

George Russell ise şunları ekledi: "Bu yılki aracın kesinlikle son iki sezonda kullandıklarımdan çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl birkaç kez puan almaya yaklaşmıştık. Bu yıl 23 yarış var ve çok şey olabilir, bazı yarışlarda puanlar alabileceğimizi düşünmek istiyorum."

"Nicholas'ın da dediği üzere iki hafta önceki testlerde şartlar zordu. Tahmin edilen şartlar göz önüne alındığında bu hafta bizim için çok zor bir hafta sonu olacak. Ancak bu yıl daha normal şartlar olduğunda, aracın gerçek hızını göstereceğimize bunun daha olumlu olacağına inanıyorum."

Geçen yılki araca kıyasla nerede geliştikleri sorusuna Latifi, "Doğruyu söylemek gerekirse, sahip olduğum tek günle bir şey söylemek çok zor. İkinci günün aşırı derecede rüzgarlı olduğunu düşünüyorum ve her gün birbirlerinden farklıydı. İlk günde kum fırtınası vardı, ikinci gün aşırı rüzgarlıydı ve üçüncü gün ise biraz daha az rüzgarla biraz daha farklı bir gündü. Ancak bence herkes bu zorlu şartlarda epey zorlandı. Yani kendi açımdan oldukça tutarsız bir gündü. Bu hafta sonu biraz daha tutarlı şartlar olmasını umuyorum, ancak böyle olmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden aracın performansı hakkında net bir yargıya varmanın zor olacağını düşünüyorum. Yani şimdiden bir şey söylemek çok zor." dedi.

Sonrasında Latifi'ye bu yılki hedefleri soruldu.

"Bu yılki en büyük odak noktam, pek çok kez söylediğim üzere bıraktığım yerden devam etmek ve Formula 1'deki ikinci tam sezonuna giderken momentumu korumak. Geçen yıl cumartesi günleri gelişmem gereken ana alandı ve tek turda her zaman yapabileceğimi hissettiğim seviyenin altında kaldım. Şimdi cumartesi günleri her şeyi bir araya getirmeyi ve pazar günlerini de güzel şekilde geçirmeyi umuyorum."