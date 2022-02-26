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Formula 1 Haberler

Latifi ve Albon, Williams'ın "iyi bir temele" sahibi olduğu konusunda hemfikir

Williams'tan Alex Albon ve Nicholas Latifi, testlerin ardından verdikleri demeçte, FW44'ün iyi bir temele sahip olduğunu dile getirdiler.

Latifi ve Albon, Williams'ın "iyi bir temele" sahibi olduğu konusunda hemfikir
Kemal Şengül
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Williams, cuma günü ilginç şekilde hem sabah hem de öğleden sonra iki pilotunu birden piste çıkaran tek takımdı.

Böylelikle hem kuru hem de ıslak zeminde pilotlarına eşit oranda sürüş yapma fırsatı vermiş oldular. Nicholas Latifi kırımızı bayraklar nedeniyle epey şanssızdı ve günü çok az turla kapattı.

Testin ardından konuşan Kanadalı pilot, "Bugünkü sürüş, bir dizi kırmızı bayrak nedeniyle ilk iki güne kıyasla biraz daha kesintiliydi."

"Fakat bunların hiçbirisi bizim tarafımızdan kaynaklanmadı. Özellikle öğleden sonra geçiş lastiklerini deneyimlediğimiz için değerli bilgiler edindik."

"Genel anlamda Barselona'da verimli bir sezon öncesi testi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ufak tefek birkaç sorun yaşadık ama bu, hem sürücüler hem de takım için yeni bir öğrenme süreci olduğu için son derece normal."

"Heyecan verici bir noktadayız. Şimdi Bahreyn'e gitmeyi ve öğrendiklerimizle beraber aracı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Alex Albon ise 94 turla günün en çok tur atan iki sürücüsünden biriydi.

Albon, "Bugün gerçekten iyi miktarda tur attık ve yılın ilk yarışından önce sahip olduğumuz sınırlı test süresini en üst düzeye çıkarmayı başardık."

"Genel anlamda Barselona'da çok başarılı birkaç gün geçirdik. Araç dayanıklıydı ve bu nedenle güçlü bir temel oluşturma konusunda iyi bir iş çıkardık."

"Hâlâ ilk günlerdeyiz ve tur zamanlarına çok fazla bakmıyoruz. Fakat bu seansların gidişatından çok memnun olabiliriz. Bahreyn'de tekrar aracı sürmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Williams böylelikle testleri 347 turla kapatmış oldu.

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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Norris: "Testler bizim için mükemmel geçmedi"
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