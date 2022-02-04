Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum"

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Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde yaptığı kazayla şampiyonluğu kaderini değiştiren Nicholas Latifi, kış arası başlamadan önce takım simülatöründe vakit geçirdi. Sonrasında Maldivler'e giden ve burada kız arkadaşıyla vakit geçiren Kanadalı pilotun tatili sona erdi ve artık tamamen yeni sezona hazırlanıyor.

Williams sürücüsü son zamanlarda Williams'ın Groove'daki fabrikasında epey vakit geçirdi.

Williams'ın internet sitesine konuşan Latifi, "Çok fazla antrenman yaptım ve fabrikada, özellikle simülatörde çok sayıda gün geçirdim."

"Basın görevlerim de yeniden artmaya başlıyor, bu da beni piste çıkma konusunda yeniden heyecanlandırıyor."

"Bu yıl, uzun zamandır ilk kez fiziksel hazırlık yapmak sıcak bir yere gitmedim. Yeni teknik düzenlemeler nedeniyle çoğunlukla Londra'da kalmaya karar verdim çünkü fabrikada birçok gün geçiriyorum."

"Antrenmanımın çoğu yaşadığım yerde ve çevresinde oluyor, ki bu güzel bir şey. Tipik İngiliz soğuğunda, rüzgarında ve yağmurunda kardiyo yapmak için dışarı çıkıyorum. Bunu bazı normal fitness egzersizlerimle birleştiriyorum." dedi.

Latifi kısa bir süre sonra bir dizi sürüş etkinliği için Finlandiya'ya gideceğini ve buzda sürüş yapacağını doğruladı. Sonrasında Williams FW44 ile simülatör çalışması yapmak için Grove fabrikasına gelecek.

Latifi, "Aracımızı tanıtmayı ve FW44'ün direksiyonuna geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hiç kimse birbirlerinin araçlarının nasıl görüneceğinden gerçekten emin değil. Griddeki araçların tamamı yeni tasarımlara sahip olacak. Bu da yeni yıla başlamak için harika bir yol."

"F1'de yeni bir döneme girildiği için, bunu geçen yılın başından beri sabırsızlıkla bekliyordum. Bu yeni araçları sürmenin nasıl bir his olacağını deneyimlemek için sabırsızlanıyorum ve umarım her şey olması gerektiği gibi gider. Bu da bazı heyecan verici ve yakın yarışlar olacağı anlamına geliyor." dedi.

Latifi, son iki yılın aksine yeni bir takım arkadaşına sahip olacak ve artık takımı Alex Albon ile paylaşacak.